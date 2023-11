La afirmación de José Antonio Ballestero, vocal del CGPJ: "Europa no puede permitirlo"

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado, por mayoría de nueve votos a favor y cinco en contra, una declaración institucional en contra de la amnistía, después de que ocho de los vocales conservadores forzaran el pleno, convocado finalmente por el presidente interino Vicente Guilarte. Uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Jose Antonio Ballestero, ha estado en el Cascabel y ha destacado "la holgada mayoría con la que se ha conseguido". Preguntado por las consecuencias de esta declaración no vinculante, Ballestero ha recordado que el Consejo consultivo de jueces europeos indicó en el año 2021 que los consejos de justicia "deben disponer de recursos jurídicos eficaces para salvaguardar su autonomía y cuestionar la legalidad de los actos públicos que afecten al poder judicial".



Sobre la amnistía, el vocal del consejo de gobierno de los jueces ha asegurado que "significa una derogación retroactiva de una norma" que no "respeta los valores constitucionales" y que en términos jurídicos es "difícil de entender", y ha afirmado que "pensábamos que España era una democracia consolidada y avanzada". "Nosotros, como jueces españoles, tenemos que compartir los valores europeos del estado de derecho, la democracia y los derechos, así que Europa no puede permitirlo", ha asegurado el juez Ballestero.



Preguntado por el manifiesto encabezado por Baltasar Garzón en el que defienden la amnistía aprobada por una mayoría parlamentaria, Ballestero ha asegurado que "se pueden defender muchas posturas, pero sostenemos exactamente la postura contraria".