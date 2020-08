La advertencia de Antonio Naranjo sobre el Gobierno: "Está de vacaciones"

El periodista de COPE, Antonio Naranjo, ha querido entrar a valorar la actual realidad del país con la crisis existente del coronavirus y cuál es la gestión que está haciendo de la misma el Gobierno formado por Unidas Podemos y PSOE. En palabras del periodista, todos los ciudadanos se encuentran preocupados ante la incertidumbre en la que nos movemos.

Por un lado, los casos de coronavirus están subiendo cada día que pasa, y nos situamos de nuevo en los peores meses de la pandemia. Es cierto que la situación es diferente porque ahora los hospitales no están tan colapsados como lo estuvieron en los meses de marzo y abril, y la edad media de los contagiados ha bajado. Pero la realidad es que la pandemia ha cambiado la vida de todos los españoles, y las incertidumbres son grandes.

No sabemos, por ejemplo, cómo va a ser la vuelta a los colegios, prevista para la primera o segunda semana de septiembre. Isabel Celáa esta misma tarde ha anunciado que la semana que viene, el día 27, va a celebrar una reunión con todos los consejeros de educación una reunión telemática para afrontar esta situación, aunque lo cierro es que cada comunidad tiene sus propias competencias en esta materia y por tanto, las realidades en cada una de ellas va a ser muy diferente.

Pero también genera incertidumbre y preocupación a muchas personas la situación que se prevé con el mercado laboral. Muchas personas se han visto afectadas estos meses por los ERTE y temen que estos ERTEs se traduzcan en ERE, lo cual supondría una subida importantes de parados a las listas que de por sí ya estaban colapsadas.

Por todo esta situación, Naranjo ha reconocido estar "irritado", ya que considera que hay un "antagonismo entre la actitud de los ciudadanos y el Gobierno". "Vemos que hay un Gobierno que está de vacaciones, solo ha ido a una reunión y a una misa", ha dicho el periodista, visiblemente molesto, y ha querido explicar que "no puede ser que en ningún ámbito de la administración pública y política haya diferencias tan grandes de cómo viven los gobernantes y gobernados".

En este sentido, ha reconocido que ve con buenos ojos la marcha contra la gestión que se está haciendo en la educación madrileña, ya que va a hacer ver "las lagunas que hay en la educación".

Pero ha querido poner especial énfasis en el Gobierno, quien cree que "Ha lanzado un mensaje muy negativo yéndose de vacaciones a Portugal, Doñana, Asturias" y además considera que "los gobiernos se han dedicado no a solo no cumplir con sus obligaciones, que era prevenir, sino hacer una pedagogía necesaria para que la gente no haga lo mismo".