Tras abrirse juicio contra el fiscal general, ¿debe pedirle el Gobierno su dimisión?

El PSOE ha reivindicado este martes la presunción de inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras decidir el Supremo abrirle juicio oral, mientras que Sumar ha denunciado que se han vulnerado sus garantías procesales.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del grupo socialista, Patxi López, ha asegurado que él siempre estará "con quien defiende la verdad y con la presunción de inocencia".

López, quien ha destacado que el Supremo no suspenda las funciones del fiscal, se ha preguntado cómo se entendería un país que hiciera dimitir a quien defiende la verdad sin concederle la presunción de inocencia mientras que siguen en la calle "quienes no son inocentes, por ejemplo Aldama".

Tras él, la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, ha considerado que el proceso judicial abierto contra García Ortiz no respeta las garantías procesales que recoge la Constitución: "No se le puede pedir a un investigado que pruebe su propia inocencia y esto es lo que esta pasando, desoyendo indicios, pruebas y testificales".

Desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, considera que el Supremo "claro que hace política" y que "pensar lo contrario es estúpido, al igual que lo es callarse mientras la sufren otros": "Nosotras no vamos a caer en eso. Lo que estamos viendo con el fiscal general del estado es un claro caso de lawfare y ensucia aún más nuestra democracia", ha dicho en un mensaje en X.

Por su parte, en rueda de prensa en Barcelona, la portavoz de ERC en el Parlamento de Cataluña, Ester Capella, ha considerado "inaudito que sienten en el banquillo de los acusados al fiscal general del Estado", como también "fue inaudita la entrada y registro" de su despacho.

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado la apertura de juicio oral al fiscal general por un delito de revelación de secretos por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.