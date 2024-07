Abascal, en 'El Cascabel' de TRECE: "Sánchez acabará en los tribunales"

Antonio Jiménez ha entrevistado al presidente de Vox en 'El Cascabel' de Trece. Santiago Abascal se ha mostrado muy contundente respecto a la situación en la que se encuentra Pedro Sánchez tras ser citado como testigo en el caso de su esposa: "Queremos que dé cuenta de las reuniones que tenía en Moncloa con los socios de su señora", ha señalado Abascal.

Sobre la posibilidad de que Sánchez pueda declarar como testigo por escrito, tal y como ha exigido el propio Presidente en una carta enviada al juez Peinado, Abascal muestra su negativa a que se pueda satisfacer esa exigencia: "no somos partidarios de que Sánchez declare por escrito. El juez tendrá que repreguntar."

En cuanto a si cree que el Presidente del Gobierno puede acabar siendo investigado dentro de la causa, el líder de la formación ha señalado que eso es lo que pretende precisamente el partido y por lo que se personan como acusación "en todo" lo que puede: "Estoy convencido de que Sánchez acabará en los tribunales", insiste el invitado.

Por todo ello, Abascal ha augurado que Begoña Gómez "acabará sentada en el banquillo con una acusación" y ha dicho esperar que "no sea solo contra ella".

En este contexto, el dirigente de Vox ha recalcado que el Gobierno es "directamente ilegal" y que ha "trasladado el golpe de Estado de 2017 cometido desde la Generalitat de Cataluña al Palacio de la Moncloa"

Cesiones a ERC

Precisamente, a este respecto, Abascal se ha referido a la reunión mantenida en Pedro Sánchez y Pere Aragonés en el Palau de la Generalitat, una reunión en la que Sánchez se ha comprometido nuevamente al traspaso de Rodalies y a la negociación de la financiación singular: "No es un hecho novedoso. Serían las cesiones habituales a los separatistas. La tónica habitual. Algunos pensamos que el separatismo no se puede integrar en la política española", sostiene el dirigente de Vox.

Elecciones anticipadas

Ante la posibilidad de que se pudieran convocar nuevas elecciones una vez acreditada la incapacidad temporal del Gobierno para sacar adelante iniciativas legislativas, Abascal en los micrófonos de 'El Cascabel' sostiene que "Sánchez no va a decidir convocar elecciones si tiene datos de que puede perder". Y añade el líder de Vox que "si los españoles votasen ahora, Sánchez saldría del Palacio de la Moncloa":

"No hubiera podido salir a la calle"

Sobre su ruptura con el PP tras la decisión de los populares de acoger a los menores extranjeros no acompañados que se hacinan por decenas en Canarias, Abascal sugiere que desde el partido conocen muy bien a sus votantes y que "si no hubiera tomado esa decisión, no hubiera podido salir a la calle".

Alvise Pérez también ha sido un tema sobre el que Jiménez ha querido preguntar, en ese apartado Santiago Abascal se muestra muy cordial con nueva formación: "Mi mayor respeto a quienes han votado a Se Acabó La Fiesta. Aunque creo que puedo representar mejor los españoles que ellos. Todo mi respeto y reconocimiento. Intentaré convencer a los españoles de que Vox es mejor opción política", ha añadido el dirigente.

