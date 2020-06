Jiménez: "Al Gobierno no le importó que miles y miles de personas se manifestaran el 8-M"

Quienes defienden a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y al Gobierno en este asunto sostienen que sus palabras ‘off the récord’ previas a una entrevista con la televisión vasca en relación con la manifestación feminista del 8-M no debieron salir a la luz, no debieron ser publicadas, pero es evidente que esas palabras revelan algo muy importante y son en sí mismas un hecho noticioso y, como tal, es muy importante que hayan visto la luz porque el fondo del asunto, y si prescindimos de las formas, es la manifestación del 8-M porque esa manifestación se permitió sabiendo que desde Gobierno ya había una notable preocupación a tenor de lo que dice la ministra en tanto que admite y reconoce con sus palabras que ya existía un ambiente de pánico y que la bajada de la participación en la manifestación se debió precisamente al miedo al coronavirus, o sea, que esa sensación, esa impresión ya estaba dentro del Gobierno sobre la importancia que tenía el dichoso y el puñetero virus.

¿Por qué es noticioso el hecho? Precisamente por eso: porque esto está siendo investigado por la justicia como saben ustedes. Se está investigando por qué se autorizó esa manifestación. Y este es un dato muy importante porque como el Partido Popular ha pedido y ha exigido, debería llevar a la ministra Montero a declarar a la Fiscalía, o sea, la Fiscalía debería llamar a la ministra de Igualdad para que declare y sus palabras, bueno, sean uno de sus pilares o uno de los aspectos dentro de las diligencias que están instruyendo con el fin de llegar a alguna conclusión respecto a la importancia de esa manifestación y al hecho mismo de que la Delegación del Gobierno, por indicación de quien fuera, no desautorizó la misma, no la prohibió y la permitió.

Para los expertos, como saben ustedes, fue una bomba vírica. Es curioso que aquellos que quieren de una forma restar importancia al hecho mismo de la manifestación sostienen, sin embargo, que una reunión de 20 personas en Lérida ha sido una bomba vírica que puede hacer un repunte extraordinario y que fue una imprudencia, que lo fue, evidentemente, y que puede contagiar a media ciudad.

Y fíjense ustedes, sin embargo, no les importó aparentemente que decenas y decenas de miles y miles de personas se manifestaran en Madrid y el resto de España y le quieren restar importancia al hecho mismo de que eso sirviera para expandir el virus.

En definitiva, desde el punto de vista formal y ético podría analizarse si esas palabras podrían haber visto la luz o no en vista de que eran un ‘off the récord’, pero insisto, en el momento en que supone un hecho noticioso y que está siendo causa de una instrucción judicial, yo personalmente creo que sí se deberían haber publicado.