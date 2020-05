Antonio Jiménez: "Sánchez prefirió pactar con Cs porque así dejaba fuera de juego al PP"

La lectura urgente que algunos han hecho sobre el acuerdo de Ciudadanos y del PSOE, el apoyo de Arrimadas a Sánchez para prorrogar otros 15 días el estado de alarma, lleva a pensar o nos lleva a pensar que algunos están confundiendo sus deseos con la realidad. Y la realidad parece que es muy distinta de la que ellos pretenden que se instale a partir de ahora. Y me refiero al hecho de que una vez que se ha hecho o se ha producido el acuerdo para prorrogar el estado de alarma, sugieren esos que la continuidad del pacto, del acuerdo de Ciudadanos con el PSOE va a permitir a Sánchez tener una legislatura cómoda a partir de ahora y que, incluso, eso podría cuestionar, poner en cuestión los pactos que Ciudadanos mantiene con el Partido Popular en comunidades y ayuntamientos.

Y parece, insisto, que la realidad es muy distinta a esa interpretación rápida, urgente que han querido hacer algunos. Consecuencia que no se desprende, ni mucho menos, del apoyo que Arrimadas ayer, con criterio de Estado, pues dio o creyó que era lo más conveniente al señor Sánchez para que se prorrogara el estado de alarma. Pero una vez prorrogado estos 15 días, no parece que Ciudadanos vuelva a ayudar o a apoyar a Sánchez si antes no le presenta ese plan B que exigió.

Y por lo demás, parece claro que ese apoyo fue condicionado a tres cosas que, hombre, casualmente el Partido Popular le había pedido también Sánchez dos o tres días antes. Pero Sánchez nunca prefiere, o sea, nunca quiere pactar con el Partido Popular porque luego le resulta mucho más fácil dirigir las críticas e, incluso, las culpas al principal partido de la oposición sobre su negativa a consensuar, a acordar, a echar una mano en una situación como esta porque todo eso que aprobó Sánchez y que bendijo en función del acuerdo con Ciudadanos es lo venía pidiéndole Casado, es decir, si usted hace eso, yo también le apoyo el estado de alarma.

Se lo voy a recordar: declarar luto nacional, que todavía el señor Sánchez no se ha puesto una corbata negra porque no le ha dado la gana; luto nacional por las personas que están falleciendo a consecuencia del coronavirus; ayudas a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos; y otro tema más: desligar, precisamente, los expediente de regulación temporal de empleo del estado de alarma de tal forma que en el momento en que decaiga el estado del arma, los ERTEs puedan continuar para que las personas, esos tres millones y pico que están incursos, o sea, están metidos en ERTEs, puedan seguir cobrando la subvención, o sea, la ayuda del Estado.

Bueno, todo solo que le pidió Casado, pero hombre, Sánchez no le parece bien pactar con el Partido Popular y así lo deja como un partido que es desleal en una situación que es tan crítica como esta. Pero la verdad es única, la verdad es una y única, y esa es la única verdad. La realidad es así: prefirió pactar con Ciudadanos porque así dejaba fuera de juego al Partido Popular.

Pero contando los hechos es probable que muchos de ustedes se enteren de lo que está pasando. En fin, es lo que hay, y eso es lo que tenemos con este Gobierno. Ya veremos si al final, como también algunos interpretan, que me parece muy apresurada también la lectura, Esquerra Republicana de Catalunya rompe peras con el Partido Socialista y con el señor Sánchez y quiere dinamitar la legislatura como ha sugerido el señor Junqueras si esa alianza con Cs se mantiene. Ya digo que no parece que sea así. Dentro de 15 días lo veremos.