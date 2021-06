Antonio Jiménez: "A Sánchez le han hecho un corte de manga sus amigos, esos a los que va a perdonar"

Los indultos están al caer. El Gobierno está ya en ello. Ahora, fíjense qué difícil se lo ponen a Sánchez sus amigos los separatistas. Sánchez intenta justificar precisamente esa medida de gracia como una prueba de buena voluntad, de reconciliación, de nuevo reencuentro con Cataluña y los catalanes, como si todos pensaran lo mismo y quisieran separarse.

Reconciliación, reencuentro y concordia. Todo eso suena muy bonito pero la triste y puñetera realidad es que como prueba de buena voluntad, el señor Aragonès, el presidente de la Generalitat de Cataluña, va a plantar al Rey en una cena organizada por el Círculo de Empresarios en Barcelona en la que asistirá también, por cierto, el presidente de Corea.

Cuando ha dicho que él no iba a estar al lado del Rey, al lado del Jefe del Estado, se lo ha encargado a su vicepresidente, que es un tal Puigneró. Este tal Puigneró, que es de Juntos por Cataluña, o sea del partido de Puigdemont, ha dicho que él tampoco. Cuando le han preguntado a la señora portavoz del Gobierno de la Generalitat, que se llama Patrícia Plaja, ha dicho que lo que haga el Rey de España no va a condicionar la agenda del Gobierno de la Generalitat ni del 'president' en territorio catalán, como si fueran un territorio aparte. La prioridad de este Govern, ha dicho, es ocupar aquellos espacios que son relevantes para los catalanes independientemente de lo que haga un monarca que no está identificado como Rey del pueblo de Cataluña. Y se quedan tan panchos.

Primero: ¿prueba de buena voluntad, señor Sánchez? ¿Concordia? ¿Reconciliación? Le han hecho un corte de manga sus amigos, esos a los que va a perdonar. Luego llega la portavoz del Gobierno de la Generalitat, y se arroga la representación de los catalanes, como si todos pensaran lo que este Gobierno separatista piensa.

Oiga, al Rey de España le apoya más del 50 por ciento de los catalanes porque son constitucionalistas. Ustedes, los separatistas, no llegan a ese 50 por ciento. O estarían rozándolo pero que sepan que si gobiernan para todos los catalanes, un 50 por ciento como mínimo está con el Jefe del Estado. No se arroguen ustedes la representación de todos los ciudadanos de Cataluña.

Ayuden un poco al señor Sánchez ya que ha llegado al extremo de rebajarse y darles los indultos. Ayúdenle un poquito, porque le están dejando a los pies de los caballos.