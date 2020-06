Antonio Jiménez: " Sánchez gobierna solo para una parte de los españoles: aquellos que lo han votado"

Una crisis como ninguna otra con una recuperación muy incierta. Eso es el pronóstico que hace el Fondo Monetario Internacional para las economías occidentales en general y que afecta de una forma espectacularmente muy negativa a España. De los 18 países analizados, España está a la cola de todos ellos en cuanto a pérdida de su crecimiento económico. La previsión que hace el Fondo Monetario Internacional a cuenta del covid-19 para nuestro país, sitúa España en el último lugar empatado con Italia con una caída de su PIB del 12,8%, la peor caída junto a Italia.

Pero el problema ya no es lo que caigamos que este año , que la economía se desplome de una forma brutal y absoluta durante este 2020, de aquí hasta el último día de diciembre, el problema es que en el 2021 la economía española solo recuperará la mitad de lo que haya caído este año Hablaríamos de un 6,1%, Estaremos todavía muy por debajo de todo aquello de lo que se había recuperado esta economía y nuestro país después de salir de la crisis del 2008.

Todo lo que se ha ganado los últimos seis años se ha perdido de golpe y porrazo en los últimos meses a cuenta de la epidemia. Bueno, ¿qué nos dice esto? Nos dice que estamos ante una situación realmente inquietante, lamentable y muy incierta, no solo por la caída de la economía, porque la economía va a sufrir de una forma extraordinaria. Cuando la economía sufre, sufrimos todos los españoles.

Eso significa que en términos de paro podíamos irnos a cifras de tasas superiores al 20 y tantos por ciento. Cuando digo veintitantos podíamos ir al 30%, millones de parados. ¿Ante esta situación qué cabe preguntarse y esperar por parte de los ciudadanos, de todos nosotros? Bueno, cabe esperarse que haya algún motivo para la esperanza, no el que nos da la ministra de Economía, Nadia Calviño, que nos ha recordado hoy, por cierto, en el Congreso aquello que decía Zapatero y el señor Solbes en su momento de los brotes verdes. Y así lo repitieron hasta que nos caímos de una forma total y absoluta en el abismo.

Tanto es así que fíjense ustedes si recordamos cómo fue aquella crisis. Está todavía es peor según el Fondo Monetario Internacional. Y la señora Calviño dice que ve incipientes rebrotes de la economía: que se empieza a activar la economía. Bueno, pues bendito sea si así fuera, pero no lo parece a tenor de todos los previsiones que están haciendo.

Insisto, los botes verdes están todavía muy lejos. Es más, ni aparecen a pesar de que el Gobierno intenta transmitir optimismo. Nos parece bien que lo haga. Lo que no puedo hacer el Gobierno es hacer dejadez de su responsabilidad a la hora de liderar el impulso y la recuperación con la perspectiva de que tiene que contar con todos los partidos y todos los ciudadanos.

No puede ser que sigue gobernando, hoy se lo ha recordado, por cierto, Pablo Casado, que el señor Sánchez siga gobernando solo para una parte de los españoles: aquellos que han votado a los partidos y apoyan, ya sea de forma directa, como el Partido Socialista, o Podemos o aquellos que han apoyado, los independentistas, y en definitiva, los que respaldaron en su día la moción de censura contra Rajoy y los que después han propiciado, gracias a su apoyo, la investidura de Sánchez.

Sánchez se ha enrocado y no quiere contar con el primer partido de la oposición. Se niega de alguna forma a llegar a un acuerdo que es necesario y urgente y, sobre todo, en fin, imprescindible para afrontar esa recuperación. Lo va a recibir de Bruselas ese mensaje si es que no lo ha recibido ya. Pero aquí, de puertas adentro, insiste en intentar aislar al Partido Popular. Como decía hoy Casado, estamos ante una dura realidad, no ante la nueva normalidad que el Gobierno está vendiendo.

La durabilidad es esta: millones de parados, una economía a la baja, tal y como ha pronosticado el Fondo Monetario Internacional, y la necesidad de que de verdad llegue a un acuerdo con el principal partido de la oposición. Todo lo que haga y no vaya en ese sentido será contraproducente sin duda alguna para los intereses de España y de todos los ciudadanos.