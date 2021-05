Antonio Jiménez: "Pedro Sánchez sugiere que el Supremo actuó de forma revanchista y vengativa"

Sánchez ya está preparando el terreno para indultar a los golpistas del procés. A los políticos condenados por desafiar al Estado de Derecho y poner a los pies de los caballos el estado con aquel referéndum ilegal y proclamar la república de Cataluña.

Está preparando el terreno porque pretende justificar ese indulto que probablemente conceda a pesar de los informes contrarios de la Fiscalía y del Supremo, que se conocerá en los próximos días. Ha dicho que los problemas constitucionales no contemplan ni el revanchismo ni la venganza y como él no quiere ser revanchista ni vengativo les va a perdonar. Desde el punto de vista jurídico tiene muchas lagunas, es improcedente dado que está diciendo o cuestionando es el Estado de Derecho.

Cuando el Tribunal Sentenciador condenó a estas personas es porque sus actitudes y conductas fueron delictivas, sediciosas, malversaron dinero público. Están inhabilitados. No es una sentencia gratuita sino acreditada jurídicamente. Por tanto está cuestionando al Tribunal Supremo y la sentencia en la medida que sugiere que el Supremo actuó de forma revanchista y vengativa.

Qué forma de atacar indirectamente a la Justicia.

Por eso el Tribunal Supremo se va a pronunciar en los próximos días y lo hará en contra. No sabemos en qué términos pero estará en contra de un indulto a estas personas. Aparte que la Fiscalía ha dejado claro que no es una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales porque de alguna forma le está diciendo a Sánchez que si concede ese indulto es porque quiere satisfacer su intereses políticos. Depende de ERC. Si persona a estas personas y les indulta, usted va a perder el apoyo de ERC y su Gobierno se va a venir abajo. Y luego la Fiscalía dice que el indulto no es un instrumento diseñado para alterar a modo de última instancia judicial el sentido o signo de una resolución judicial.

Usted no es última instancia judicial, señor Sánchez. Para enmendar una sentencia condenatoria del Alto Tribunal de España. Desde luego esto tiene un conste político y lo va a tener, así como para el PSOE. Por eso hay muchos voces dentro del PSOE, especialmente barones contrarios a la deriva de Sánchez y sus alianzas tóxicas con el separatismo, con los bildutarras, con el populismo populista de Podemos que están pensando en cómo eso se va a traducir en un castigo en las urnas.

Todos temen que una medida como esta les va a pasar factura a ellos en las urnas y después a Sánchez. Ese es un coste político que él corre porque ante todo antepone su interés personal, que es seguir en la Moncloa. Si no concede el indulto a estas personas, sabe que le van a retirar el apoyo en el congreso y no va a tener más remedio que convocar elecciones. Y convocar elecciones en este momento según los sondeos, dejaría el PSOE por debajo de los 100 escaños y permitiría al PP que ganara los comicios y pudiera gobernar con Vox.

Desde un punto de vista jurídico, es cuestionable y rechazable ese indulto. Desde el punto de vista político, también tiene un coste enorme que Sánchez está dispuesto a correr a pesar de lo que puede ser de negativo para los intereses de su partido a corto y medio plazo.