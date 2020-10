Antonio Jiménez: "La moción de censura es un brindis al sol. Se veía en el rostro de Sánchez"

Hay dos Españas en estos momentos. La España que debate en el Congreso que debate una moción de censura inútil y la España real. La que está preocupada en la calle por lo que está pasando desde el punto de vista sanitario y económico. La tensión desde el punto de vista es nula. Nadie ha estado pendiente de esta moción de censura porque está condenada al fracaso. No sabemos si Vox conseguirá algún voto más. Parece que no. Y no porque no quieran echar a este Gobierno, sino porque no es el momento.