Antonio Jiménez: "Los hechos y Simón desmienten al propio Sánchez que ha utilizado los muertos y la pandemia"

No todo debería valer cuando estamos hablando de campañas electorales. Utilizar precisamente una campaña para sacar rédito político a base de manipular como ha hecho Sánchez.

El presidente del Ejecutivo atacando a la Comunidad de Madrid asegurando que los datos de la pandemia no se corresponden con la realidad. No solo lo ha desmentido Ayuso ahí están los datos sino que ha sido el propio Simón el que ha dicho que no está de acuerdo con lo que ha dicho Sánchez.