Antonio Jiménez: "Al independentista no le vamos a convertir en constitucionalista"

Al tigre no se le convierte en vegetariano porque más verduras que le demos el tigre va a seguir siendo carnívoro. Al independentista no le vamos a convertir en constitucionalista. Quieren celebrar a toda costa ese referéndum por más que Sánchez les de indultos. Les va a conceder ese privilegio antes de verse con Aragonès y le permite que el presidente de la Generalitat desprecie al Rey, al jefe del Estado. Una cena en la que el Rey se reúne con los empresarios y con inversores surcoreanos. El señor presidente de la Generalitat no está en lo útil, está en el independentismo y en despreciar al Rey.