Antonio Jiménez: "¿El Estado va a resistir la presión desde el punto de vista económico?"

El presidente del Gobierno ha avanzado ya el plan que tiene para desconfiarnos, para sacarnos a la calle: un plan que llega hasta final de junio, de tal forma que ha dicho que alcanzaremos entonces, si las cosas no se tuercen, alcanzaremos la nueva normalidad en España.

¿Pero saben ustedes cuál es la nueva normalidad? La nueva normalidad se estrella de bruces contra una realidad tremenda, un panorama desolador porque es lo que se avecina desde el punto de vista económico A día de hoy que hemos conocido la Encuesta de Población Activa del primer trimestre, solo el primer trimestre del año, tres meses, enero febrero y marzo, se han destruido 300.000 empleos, pero no figuran en esos datos de la Encuesta de la EPA, por ejemplo, los 600.000 trabajadores que están en el paro temporalmente en marzo que se acogieron a expedientes de regulación temporal de empleo, ERTEs, o sea que ya en el primer trimestre hemos visto como el mercado laboral ha sufrido un golpe terrible. Vamos a ver lo que va a pasar en abril, vamos a ver lo que ocurrirá en mayo y junio. ¿Vamos a resistir esta situación?

A día de hoy casi 21 millones de ciudadanos, de españoles en definitiva, están cobrando del Estado. Cobran del Estado porque son funcionarios o son desempleados, o sea, parados, o están incursos en ERTEs, expedientes de regulación temporal de empleo. Y es el único dinero que van a recibir de momento porque por eso salieron en los ERTEs y los pensionistas. ¿El Estado va a resistir esa presión del punto de vista económico?

Si no ponemos en marcha rápidamente la economía privada esto se desmorona evidentemente. Y lo que ha anunciado Sánchez hoy nos dice que va a ser muy difícil que se pueda recuperar la economía en definitiva en la medida en que si un señor que tiene un restaurante o tiene un bar o tiene una tienda y solo puede entrar un tercio de las personas que realmente pueden entrar en una situación normal, ¿cómo va a pagar el alquiler? No se corresponden los ingresos que va a tener con la presión que va a tener desde, a su vez, el punto de vista de la renta. No va a ganar ni para pagar el alquiler, con lo cual, muchos negocios se van a destruir, mucha gente se irá al paro.

Vamos a ver si esto es capaz de resolverlo este Gobierno, que ha tenido lagunas muy dramáticas y muy evidentes en la gestión sanitaria y que han costado vidas desgraciadamente porque toda la falta de material, el hecho de que no se haya actuado pronto, cuando se vio que ya había anuncios en el sentido de que no se podían permitir concentraciones mqasivas, concentraciones multitudinarias como, por ejemplo, las manifestaciones del 8-M o las concentraciones en estadios de fútbol o en plazas de toros. Y no se hizo nada porque había que salvar desde el punto de vista ideológico un día como el de la mujer, el 8-M. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo esto.

Por cierto, los sanitarios están un poquito cansados y dicen que menos aplausos y más medios y más tets, que es la clave de todo esto. Hoy hemos visto un gesto muy interesante. Mientras en el Reino Unido el primer ministro, Boris Johnson, se ha sumado al minuto de silencio que se ha guardado en todo el país por las personas que están falleciendo y, especialmente, por los sanitarios que se están enfrentando a ese virus y que han fallecido también, en España seguimos todavía pendientes de que el Gobierno tenga algún gesto en ese sentido bien por los sanitarios o bien por todos los cerca de 24.000 muertos de este virus.