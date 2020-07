Jiménez: "El sector turístico está en quiebra y nadie del gobierno se ha movido para solucionarlo"

Vídeo

Si ustedes se preguntan si hay motivos para reprobar este gobierno, mucho de ustedes llegarán a la conclusión de que efectivamente, hay motivos para reprobar al ejecutivo por la deficiente gestión que ha hecho de la crisis sanitaria, tanto durante el tiempo de confinamiento y el estado de alarma, como ahora.

No hay más que preguntárselo a aquellos que están inmersos en los ertes y sobre todo al sector turístico, que es un sector prácticamente en quiebra en estos momentos, y nadie se ha movido del gobierno para hacer campaña a favor de la situación de seguridad que realmente tienen nuestras playas, nuestras costas, nuestros lugares de destino, para esos turistas británicos, alemanes o franceses.

No se qué hace la Ministra de Exteriores diciendo de Turquía, Estambul, aquí no se puede hablar de Santa Sofía, en estos momentos cuando tenemos el problema aquí, y no se está haciendo absolutamente nada.

Es verdad que eso no es posible esa reprobación, por una razón, porque no hay elecciones a la vista, no hay elecciones hasta dentro de 3 años, o sea que se cumpla legislatura es lo más probable. Todo esto viene a cuento de esa moción de censura desea que ha hecho Abascal líder de Vox en el Congreso, anunciando la presentación de una moción de censura. Las mociones de censura no se anuncian.

Este país lo que necesita fundamentalmente es que desde la política se trabaje de forma para salvar puestos de trabajo, no es tiempo de entretenernos con debates políticos estériles como una moción de censura que no va a llegar a ningún sitio. Si hubiera posibilidad de derribar al gobierno de Sánchez tendría justificación, claro que tendría justificación que la presentase Abascal, Casado o cualquiera, pero se sabe ya de entrada que numéricamente está muerta, esa moción ha nacido muerta.