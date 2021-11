Antonio Jiménez: "La palabra de Pedro Sánchez tiene menos credibilidad que una encuesta del CIS"

Vídeo

Es sabido que la palabra de Pedro Sánchez, la palabra que da el presidente del Gobierno de este país, tiene menos valor que un consejo de Echenique o Irene Montero y menos credibilidad que una encuesta del CIS de Tezanos, que no tiene ninguna como todo el mundo bien sabe.

La palabra de Pedro Sánchez no tiene ningún valor. Es un señor que se ha distinguido por la impostura y la incoherencia permanente, es decir, cosas que luego no cumple o faltar a la verdad. No estamos descubriendo nada nuevo, ni siendo excesivamente críticos, ni punzantes. No hay más que echar un vistazo a la hemeroteca para concluir que el señor Sánchez ha prometido cosas que luego no ha cumplido. Pero lo ha dicho con un énfasis que le debe avergonzar, si le queda algo de pudor.

Y me refiero a cuando prometía por activa y por pasiva, de la A a la Z, que no iba a pactar nunca con los herederos con Bildu, con los herederos de los terroristas. Lo decía de una forma indignado. Y lo dijo en el Congreso y en foros políticos, en mítines. Pero ha mentido, ha faltado a la verdad.

No solamente es que haya pactado, sino que sigue pactando. Ahora Otegi se ufana y se vanagloria con que van a aprobar los presupuestos GE del señor Sánchez porque hemos conseguido lo que pretendíamos. Además que ya no oculta nada. Ya dice incluso lo de que actúan intermediarios, por eso de guardar las formas. Si no es alguien del PSOE ya se encargan sus amiguetes de ERC o de Unidas Podemos para hacer ese trabajo sucio, si se me permite la expresión.

Al final ha llegado a un acuerdo con Bildu, una vez más, para sacar adelante los PGE, a cambio de cosas que políticamente no son nada baladíes. Entre otras, por ejemplo, que la televisión vasca se vea en toda Navarra y se vea, por ejemplo, que los programas infantiles en euskera puedan visionarlos los pequeños en cualquier punto de la Comunidad Foral de Navarra.

Como digo el problema aquí, desde el punto de vista ético y moral, es lamentable, porque hablamos de un presidente que no cumple su palabra y la incumple con aquellos que más daño han hecho a la sociedad española, especialmente a las víctimas del terrorismo.

Aquellos que se distinguen por ser, y así lo aseguran, herederos de aquellos que en su día asesinaron por conseguir sus objetivos, como la independencia de País Vasco. Ahora salen a la calle de nuevo, un día antes de que Otegi haya dicho que han llegado a un acuerdo para aprobar los PGE, los bildutarras salieron a las calles para de Bilbao para pedir la independencia.

Con esos está negociando y pactando el señor Sánchez. Parece que no le avergüenza, porque sigue con esa dinámica en la que ya entró hace tiempo de impostura e incoherencias permanentes.