Antonio Jiménez: "Este Gobierno tiene alipori a hablar de los fallecidos a causa del coronavirus"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, nos ha presentado hoy el protocolo para poder salir el próximo sábado a hacer deporte de forma individual, pasear, etcétera, etcétera. Antes ha hablado, lógicamente, de la situación de los contagiados y de los recuperados. Ha hablado de recuperados, que sigue incrementándose el número de esos recuperados después de pasar por la enfermedad, cosa de la que nos alegramos de manera infinita, y también de los contagiados, que están cayendo. Cae el número de contagiados, cosa que también nos alegramos de forma extraordinaria.

¿Qué pasa? Que se olvidan de las personas fallecidas, se olvidan de los muertos. Este Gobierno tiene alipori a hablar de los fallecidos a causa del coronavirus. No recuerda para nada que son 24.000, más de 24.500 los fallecidos por el virus. Tienen, no sé si vergüenza o tienen miedo a explicitar el alcance de esta tragedia que se está viviendo en España, que es uno de los países con el mayor número de contagiados y también con el mayor número de fallecidos en función de los habitantes que tenemos aquí en nuestro país.

También ha hablado el señor Illa de unidad. Pide y reclama unidad. Tenemos que salir juntos de esto y lo tenemos que hacer, pues eso, apoyándonos y unidos. Pero el Gobierno sigue tomando decisiones unilaterales. El Gobierno quiere que todos apoyen lo que decide y lo decide de manera personal, no lo consulta, no pide sugerencias, no pide ideas porque este es un asunto que requiere de todos, efectivamente.

Y presenta su plan de desconfinamiento, como hizo el otro día Sánchez, y ha dejado en pie de guerra a los empresarios, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos. Todo el mundo está descontento, todo el mundo está muy enfadado porque no saben realmente a qué atenerse. Hoy, por ejemplo, la ministra de Transición Ecológica y Medio Ambiente, la señora vicepresidenta, Teresa Ribera, ¿saben lo que se le ha ocurrido después de ver las quejas de los hoteleros porque todos nosotros piensan lo mismo: no tiene sentido abrir el 15 de mayo cuando no podemos movernos entre provincias? ¿Qué clientes van a ir si están los aeropuertos cerrados? ¿Qué turista va a recalar en sus establecimientos hoteleros?

Bueno, pues la señora dice que no abran, que no pasa nada, si esto es orientativo. Oiga usted, que la economía, señora Ribera, tiene que de nuevo emerger, tiene que recuperarse, tiene que ponerse en marcha, que te país está paralizado, que hoy hemos conocido el PIB del primer trimestre del año. Y el PIB, el producto interior bruto del primer semestre del año nos retrotrae a la Guerra Civil. Ha caído por encima del 5%.

Que están aumentando el número de personas incursas en ERTEs, que están aumentando el número de personas paradas, que la economía no puede seguir así parada, que hay más de 21 millones de personas ya que están cobrando del Estado. Y en la economía privada no no se mueve. ¿Quién va a pagar los sueldos públicos a partir de ahora?

Y la señora Ribera, la vicepresidenta del Gobierno, no se le ocurre otra cosa que decirle a los hoteleros, dice, "pues no abran ustedes, si esto es orientativo". Oiga, todo el mundo quiere poner en marcha su negocio porque no pueden resistir. Están pagando los Seguros Sociales. Hoy hemos visto que los autónomos han tenido que pagar los seguros sociales y no ingresan absolutamente un euro, la mayoría de ellos, la inmesa mayoría. Tampoco los hoteleros, los restauradores, los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, los grandes empresarios.

Esto no puede seguir así. Hoy ya el Partido Popular, el señor Casado, que así, si seguimos así, que no cuente con el PP el señor Sánchez para la prórroga del estado de alarma ni siquiera para lo que pueda venir porque sigue sin consultar absolutamente nada. Sigue actuando de forma unilateral y luego pedir que le apoyen. En fin, vamos a ver a dónde llegamos, pero la gestión, desde luego, está siendo nefasta.