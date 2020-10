Antonio Jiménez: "De Cultura, probablemente Rodríguez Uribes sabe tanto como yo de física cuántica"

Vídeo

Los 'tic' totalitarios siguen asomando por las costuras de este Gobierno. Hay dos verbos que le encanta conjugar a este Gobierno de Sánchez e Iglesias: 'prohibir' y 'negar'. Si hay algo que no les gusta o que no va con sus intereses partidistas o no cuadra con su agenda ideológica, lo prohíben o dicen que no les gusta. Así de claro.

Es una forma de gobernar que evidentemente no comparten, por lo menos, todos aquellos que no les han votado. Pero en su deber como Gobierno también está contemplar todo aquello que afecta a personas que no les han votado y que probablemente no están de acuerdo con su gestión, pero que, al final, tienen que atender también sus necesidades.

Hoy, el ministro de Cultura, Rodríguez Uribes, se ha singularizado por una de esas declaraciones que, de alguna forma también, subrayan ese totalitarismo que a veces llevan implícito los ministros de este gabinete. Hoy ha dicho el señor ministro que él no debe fomentar ni recomendar ir a los toros. Al teatro sí, porque es pacífico. Hay que recordarle al señor ministro que la cultura también entiende de toros.

La tauromaquia está contemplada como un bien y un patrimonio de la cultura de este país. Por lo menos, así lo subraya el artículo 46. Ha habido evidentemente muchos escritores y pintores que se han singularizado precisamente por defender la tauromaquia: Bergamín, García Lorca, Alberti, Picasso, Goya...

Todo eso forma parte del patrimonio cultural y artístico de este país. Y los toros, la tauromaquia, también están implícitos en esa actividad cultural. Y los poderes públicos, señor ministro, también deben garantizar y promover el enriquecimiento de todos esos valores culturales que tenemos en España. Y la tauromaquia está incluida, insisto. Por más que usted se haya olvidado de ese artículo 46.

Usted, como ministro de Cultura, puede decir que no le gustan los toros, pero que entiende que, al ser una actividad que entra dentro de su departamento, debe velar también por su promoción. Aunque él no vaya a los toros y no le gusten. Hace muy bien. Probablemente, muchos ciudadanos a los que les pregunten por Rodríguez Uribes dirán que no les gusta como ministro de Cultura y que no saben por qué está ahí. Salvo que sea porque es amiguete de Pedro Sánchez.

Que es así como se ha cuajado o pergeñado su nombramiento. Pero claro, su nombramiento es legítimo, porque forma parte de un Gobierno legítimo. Y, por tanto, nadie lo va a cuestionar en ese sentido. Aunque no estemos de acuerdo y que no sea el más idóneo. De Cultura, probablemente Rodríguez Uribes sabe tanto como yo de física cuántica. Pero, en fin, lo aceptamos.

Lo que no se puede aceptar es ese negacionismo, esa forma de subrayar que los toros no van con él y, por tanto, hay que recomendar que no se vaya. Y poco menos que el siguiente paso es decir 'Vamos a intentar prohibirlos'. Y ahí es donde vamos a chocar siempre, señor Rodríguez Uribes.