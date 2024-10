Rafael Pampillón: "Estamos descapitalizando al país en lo que se refiere a conocimiento"

"La colonización de las instituciones por parte de Pedro Sánchez es muy negativa para nuestra imagen exterior", opina del Doctor en Economía y profesor del IE Bussines School, Rafael Pampillón. En 'El Cascabel Edición Domingo' ha remarcado que los países ricos tienen buenas instituciones, como bancos centrales o comisiones de competencia independientes, regidas por personas ajenas al gobierno. Sin embargo, la causa de que los países sean pobres radica en su falta de democracia: "no tienen sistemas de mercado, no se respeta la ley, hay mucha corrupción, no se respeta la propiedad privada... Son pobres porque tienen muchas dificultades para que los organismos reguladores sean independientes o porque no son democráticos, no hay alternancia en el poder. Esto es lo que sucede en Venezuela". Es lo que el reportaje de 'The Economist' pone de relieve: "lo que más me ha sorprendido e interesado -continúa Pampillón- es que el semanario recalca que la Fiscalía, el Tribunal Supremo o el Banco de España están muy próximos al presidente del Gobierno".

Crítico con la subida de impuestos

En la entrevista que ha mantenido con Ana Samboal y sus colaboradores, el profesor ha sido crítico con la subida de impuestos que ha anunciado Pedro Sánchez. A su juicio, aleja más si cabe el capital humano: "muchos se irán y no vendrá inversión extranjera, que, en España, es vital. Todas las empresas de coches son extranjeras, tienen la matriz en otro país. Si tú castigas a los ricos, el capital humano que vive en otros países no vendrá. Por eso la inversión extranjera en España está cayendo".

Modelo laboral, a debate

Pampillón es muy crítico con nuestro modelo laboral. Y, para describirlo, ha empleado un paralelismo: "Somos una máquina de tren de vapor y vamos muy rápido porque tenemos mucha mano de obra barata y de baja cualificación que echa carbón. Sin embargo, Alemania o Francia son máquinas de alta velocidad, aunque ahora tengan problemas como el coste de la energía. Tenemos que cambiar la máquina y formar a las personas para que sepan trabajar en esa máquina de alta velocidad, porque así nos acercaremos a la frontera del crecimiento".

En España -calcula- entran cada año en torno a medio millón de migrantes a trabajar en sectores como turismo, construcción, agricultura o servicio doméstico. Sectores de baja productividad, que nos alejan de países europeos. Por esa razón, aunque el PIB suba, "aunque está sobrevalorado", como hay más capital, no alcanzamos la media de la Unión Europea. Al mismo tiempo, el 70% de los que nos dejan con un nivel de cualificación elevado. En definitiva, "se nos va mucho capital humano y lo que nos llega es capital humano de baja productividad. De alguna manera, estamos descapitalizando el país en lo que a conocimiento se refiere. Esto se arregla formando a la gente, adecuando a la mano de obra a lo que demandan los empresarios.