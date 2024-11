Chema Gil Garre desvela la preocupación entre las fuerzas de seguridad por el asentamiento de grupos mafiosos en España

En Holanda, Italia, Francia o Bélgica el crimen organizado está alcanzando cotas escalofriantes. Es el preocupante diagnóstico que hace el codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. En España, explica Chema Gil Garre, tenemos el Cartel de Sinaloa, la Mocro Mafia o el Clan de los Balcanes, que está relacionado con la operación en la que han detenido al inspector jefe de Policía. En nuestro suelo opera también la mafia marsellesa y aceleran los grupos ruso-parlantes, "hay preocupación entre las fuerzas de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia porque se están asentando estos grupos. El Clan de los Balcanes domina el 50% del tráfico de cocaína de Europa". La mafia italiana -añade- está instalada, ya desde los años 80, en Alicante. Y en la Manga del Mar Menor vivía el rey de la heroína mundial: "llegaron a meter buques de Turquía con toneladas de heroína. España, por su posición geoestratégica, siempre ha sido un destino deseado por determinados clanes mafiosos. Pero es que, además, la gente está del Este, que viene de países muy duros, donde los sistemas judiciales y las prisiones son muy diferentes a los nuestros, prefieren ser detenidos aquí".

En El Cascabel Edición Domingo, que dirige y presenta Ana Samboal, reconoce Gil Garre que la detención del inspector jefe de la Policía ha sido demoledora porque trabajó en la Brigada Central de Crimen Localizado de la Comisaría General. Es allí -añade- cuando mantuvo contacto y tuvo información de estos clanes. Cuando llega a una comisaría en Madrid, encargado de grupos criminales, desarrolla otra actividad en paralelo. Y los 20 millones de euros que se le han intervenido no son de la mafia para la que trabajaba, son beneficios: "en la Policía Nacional, hay 73.000 funcionarios. Dentro de la estructura, es un inspector jefe de una comisaría más, pero para sus compañeros es desolador"

España no es ajena al crimen organizado... Ha tenido siempre presencia, desgrana el experto en Inteligencia y Seguridad, en Cataluña, la Costa del Sol, o la Comunidad Valenciana. Los ruso-parlantes, concretamente, en Alicante: "pero el primer golpe policial a nivel europeo, se lo lleva el Clan de los Balcanes en abril. Es una operación de la Guardia Civil con unos varios países en la que incautan unos 9.000 kilos de cocaína. Hay continuas acciones contra estas organizaciones criminales transnacionales, que además exigen la colaboración Guardia Civil y Policía a través del CITCO y de organizaciones supranacionales. En esta operación, donde se incautan 13.000 kilos de cocaína, el mayor alijo de la historia en España, el segundo más grande en toda Europa, interviene hasta la policía de Ecuador. Porque la droga sale por Brasil, llega hasta las costas africanas y luego, con la gente que opera en el desierto, usa rutas hacia Canarias para pasar al resto de Europa".

No descarta Gil Garre que la contaminación de las mafias alcance también a los tribunales. A su juicio, se producen fallos llamativos. Recuerda que la princesa heredera de Holanda estuvo refugiada y protegida por nuestros servicios policiales porque habían puesto precio a su cabeza. Y, en Holanda, temían no ser capaces de protegerla. Se detuvo a uno de los jefes de la MocroMafia en el sur: "van los Reyes de España a cenar y, tras la cena, el Rey de Holanda, con prácticamente lágrimas en los ojos, agradece la protección que se ha brindado a la princesa heredera. Y, por un desajuste entre la Audiencia Nacional, la orden de extradición y el juez de la provincia de Málaga, lo dejamos en libertad. El Colegio de Abogados de Madrid, a principios de los noventa, publicó un libro sobre lo que llamamos sentencias bondadosas: narcotraficantes detenidos con cientos de kilos de droga, puestos en libertad bajo fianza de 300 euros. Les dejaron libres cuando ni siquiera estaban identificados. Igual que se corrompe a un inspector jefe de policía, se puede corromper a un fiscal o un juez. Y se puede corromper el funcionamiento de los puertos, que es donde operan estas mafias. En el puerto principal de Holanda, han descubierto una serie de contenedores que no se movían nunca, que estaban insonorizados. Dentro tenían hasta cámaras de tortura. Esto es el crimen organizado que ahora tenemos y que, en África, se combina con el terrorismo yihadista".