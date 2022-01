El ascensor: Jimeno y Fernando - 'Tipos de regalos'

"¿Qué le has pedido a los Reyes" - "Lo de siempre, dos torreznos y un guante". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que, Fernando lo tiene claro: "¡Qué cosas más raras les pides a los Reyes Magos. Y apodía pedir cosas más normales, como yo, que este año le he pedido un caballo sin dientes" - "Eso es un rollo, a mí me gusta más un caballo con dientes que así se los puedes mirar, porque es regalado" - "Yo lo que tengo claro es que no quiero que me regalen el típico regalo útil: pijama, calcetines, camisa... así empezó Amancio Ortega" - "¡Basta ya de los regalos útiles!".

Y por si esto fuera poco, Jimeno apunta: "A mí lo que me fastidia es que los Reyes Magos no sepan nada de ti. El año pasado me regalaron una camiseta del Betis, que no me gusta el fútbol, yo soy de béisbol. Y me regalaron un mando de la Play y no tengo" - "A ver si se portan bien que he sido muy bueno, que me he apuntado a CrossFit y Ana siempre me dice que estoy muy bueno últimamente" - "Yo pedí papel de regalo y no me lo envolvieron".

Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en TRECEtv.es. 'El Ascensor' es un espacio de humor con los monólogos de que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h.