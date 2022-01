El ascensor: Álex Clavero - 'Ayusolandia'

"Ya estamos en el 2022… A ver si es mejor que el 2021", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero espera que este año sea mucho mejor que el pasado: "A estas alturas el año pasado ya estábamos con Filomena. Filomena que ganó a Carmena. Porque peatonalizó Madrid en un día". Para Clavero “todo era muy raro”: “El búfalo del capitolio. Un tío vestido de búfalo, bueno, en tetas con una cabeza de búfalo callado en el Capitolio. No me digas que no es raro ver a un búfalo y que no diga ni mu”.

Desde Ayusolandia, Clavero cuenta que “los franceses podían venir”: “Pero yo no podía ir a mi tierra a ver a mi madre. En el peaje de Guadarrama me he tenido que comportar como un francés para que me dejaran pasar. He llegado a decir que soy de Castilla y Lyon”.

“Llegó el verano y comenzó el blanqueamiento del moreno. Todo al revés. Y del verano en adelante a subir la luz y a subir la luz”, comenta Clavero. Y es que tiene claro que como siga esta línea, va a tener que comenzar a grabar ‘El Ascensor’… subiendo por las escaleras.

