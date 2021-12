Víctor Parrado y su primer empleo en un restaurante de comida rápida: "Aprendí a improvisar"

"Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Te han dado el trabajo de comercial, qué bien". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Seguro que entiendes a Parrado: "Ahora soy autónomo del sector cultural en plena pandemia, a mí es que me encanta salir de la zona de confort. Felicidades porque el primer curro no se olvida nunca. Yo empecé en una hamburguesería y me dijeron que si quería cocina o caja. Una cosa es atender a público, otra aprender al público en un fast food y otra hacerlo cuando tienen hambre, era como 'The Walking Dead'.

Pero todos sabemos que acostumbrarse a un trabajo nuevo puede llegar a ser una tarea difícil: "Darwin lo sabía, pero se lo calló. Dijo lo de que la especie que sobrevive es la que mejor se adapta al cambio. Se refiere al cambio que le das al cliente cuando pagas porque, donde más se aprende a improvisar, es ahí".

Aunque eso no es todo: "Aún recuerdo los diálogos, qué absurdo, me vino un cliente pidiendo patatas 'de luz', otro dijo 'me pones un kétchup', y uno me dijo que buscaba una casita feliz, yo le dije que sí, de playa o de montaña. Y uno me pidió un helado de H y M y se refería de M&M. Qué locura, Pablo. En fin me alegro mucho por ti, la experiencia es lo que hace el hombre, en este caso con la salsa barbacoa.

