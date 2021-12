Jimeno se enfrenta solo a 'El Ascensor' de TRECE: "No puedo vivir sin Fernando"

"Fer se ha ido de puente y me ha dejado solo. Sin él no ser vivir, me siento como martes sin trece, como Pablo Casado sin ayuso, como Pedro Sánchez sin él mismo, como Ortega sin Gasset o TRECE sin pelis del oeste". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla de Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que, como dice Jimeno: "Me siento como con el muelle de San Blás de Maná, pero sin el grito del final. Imagínate que encima tuviera a Fer aquí haciendo de Maná. ¿Cómo me puedo animar yo a mí mismo? Lo intento pero no sale. Solo no puedes refundar los marismeños, como mucho puedes fundarlo o crearlo. No puedes rascarte la espalda solo, ni puedes contarte chistes que no te sepas".

Y por si esto fuera poco, Jimeno insiste: "Estar solo no me gusta, no puedes contarte secretos que no te sabes y que te dices a ti mismo que no puedes contar a nadie. No puedes hacer absolutamente nada. Me sobra muchísimo espacio en el ascensor, me está dando fobia al ascensor sin Fer".

Jimeno añade que "aunque hay cosas que es mejor hacer solo como hacer caca. Y nacer, es muchísimo mejor nacer solo por un tema de logística, como mucho que esté tu madre, o si eres náufrago tienes que estar solo, si sois más de uno estás en la final de Supervivientes y eso supone que serás alguien famoso. Es mucho mejor ser náufrago porque tienes un amigo que es un balón".