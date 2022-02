Fernando y Jimeno se pasan por la peluquería: “Lo que más nervioso me pone es…”

“Jimeno, ¿no me dices nada? ¿No me ves nada nuevo?”, así arrancan Fernando y Jimeno la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“¡Que me he cortado el pelo! ¡Que he ido a la peluquería!” – “Tú eres tonto. ¿Para qué has ido a la peluquería? Soy yo y te echo” – “¿Mechas?” Jimeno no entiende nada y le propone echarse barniz a lo que le responde Fernando que son unas ideas “descabelladas”.

Jimeno destaca lo bueno de las peluquerías: “Me encanta, te relajas mogollón, me quedo frito. El peluquero parece que está escribiendo a máquina” – “A mí me gusta cuando te echan el agua con el pulverizador” – “Lo que más nervioso me pone es darle con el codo en la entrepierna… es lo más cerca que he estado de ligar en los últimos tres meses”.

Fernando y Jimeno terminan mostrando sus ganas de ir al peluquero: "Quiero ir para decirle que me lo corte poco y que me lo corte mucho… decirle que me lo corte mucho y que me lo corte poco… ¡Qué ganas de ser peluquero para hacer lo que me dé la gana!" – “Yo si fuera peluquero no me fiaría un pelo”.

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.