Fernando y Jimeno intentan encontrar propósitos para 2022

"Siempre que empieza el año, me pongo propósitos. Pero me doy cuenta de que nunca los cumplo". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que, Jimeno no deja de sentirse frustrado cada vez que comienza el año por no cumplir con los propósitos que se había fijado. Pero Fernando lo tiene claro: "Es que tú también te pones cada uno... ponte propósitos realizables. ¿A quién se le ocurre ponerse de objetivo leerse un libro? ¿O dejar de comer torreznos con sopas de ajo?".

Para sentirse más realizado el año que viene, Fernando le propone algunas metas mucho más accesibles: "Podrías proponerte cosas más fáciles como intentar no ser un genocida, por ejemplo. Yo creo que no te va a costar mucho no destruir total o parcialmente a un grupo étnico, racial o religioso de personas, ¿no?". Jimeno parece de acuerdo con tratar de encontrar una tarea más 'sencilla': "¡Es verdad! Puedo intentar no volcar coches con servilleteros" - "O intentar no renegociar los Presupuestos Generales del Estado" - "Lo que podría hacer segurísimo es gastar muchísima luz".

Aunque barajan una amplia lista de propuestas, parece que el objetivo que más convence a Jimeno es dejar de utilizar el punto y coma: "No te creas, a mí me cuesta. Estás ahí echando tu narrativa, pones tu coma y... que me pongo el punto y coma, que pongo el punto y coma... Cuesta no ponérselo" justo antes de que Fer le propine una colleja en la nuca. "¡Toma!" - "¿Lo habrás hecho sin querer no?" - "Que va, lo he hecho a propósito".

