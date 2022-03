Fernando y Jimeno actualizan los cuentos infantiles: "Con el cambio climático, Frozen se llamaría..."

"Estoy muy preocupado por mis hijas", así arrancan Fernando y Jimeno la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“Ayer se me desconfiguraron los canales, eso sí que son problemas" - "Lo siento, pero a mí me preocupan más mis hijas porque les estoy leyendo cuentos por las noches y estas super desactualizados" - "La cenicienta no vuelve a casa a las 12 ni de coña, y seguro que vuelve en Bla Bla Car" - "Y a Blancanieves no la cree nadie, ¿quién se va a creer que se ha cogido ese cebollón por comer una manzana? Ve a una clínica de desintoxicación" - "Una Pocahontas actualizada podría mantener su relación con John Smith por Skype, aunque seguramente tendría una relación con un indio por Tinder", debaten Fernando y Jimeno.

Jimeno y Fernando continúan con su reflexión sobre cómo serían los cuentos hoy en día: “Marco estaría sin madre y sin padre porque le dejó irse a buscar a su madre solo con un mono sin vacunar" - "Tarzán no gritaría por la selva, estaría en un resort todo incluido" - "La Bella y la Bestia se llamaría "la chica con los cánones de belleza establecidos y el hipster"" - "El cazador de Caperucita estaría en la cárcel por maltrato animal" "Y Frozen, con el cambio climático sería una película de entretiempo".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.