El despiste de Álex Clavero: "En los aeropuertos es donde más cosas pierdo... hasta la dignidad"

"El otro día me dice un colega que me ve en todos lados... pero currando. Ojalá me lo dijeran como a Guti", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Álex comienza reflexionando sobre todos sus objetos perdidos: "Voy corriendo a todos lados y lo pierdo todo. Entre la radio, la tele, la niña... me dice ¿qué tal la niña? ¡La niña! Lo pierdo todo en los viajes y mi madre me dice "más se perdió en Cuba" y he estado mirando lo que perdieron en Cuba y estamos ahí ahí. El otro día me dejé una chaqueta en un hotel y me dijeron que pensaron que la había dejado a propósito porque no me cabía en la maleta con los dos albornoces que me llevé".

“Una vez me llevé al recepcionista... todo me lo llevo porque todo lo pierdo”, apunta Clavero mientras continúa con sus reflexiones: “Mi amigo me contó que en su oficina se dejaron un bastón de ciego y una muleta. A mí me ha pasado al revés, llegar a un sitio viendo y salir ciego. Donde más cosas he perdido ha sido en el aeropuerto... he perdido hasta la dignidad. Cuando vas a pasar por el arco y te tienes que quitar los zapatos y te abren la maleta y ven dos albornoces del hotel”.

‘El Ascensor’es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.