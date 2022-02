La crítica de Álex Clavero a todos aquellos que se ponen al teléfono con la boca llena: "¿Por qué lo coges?"

"Cómo me molesta la gente que come mientras hablan por teléfono", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“La gente se pone a comer mientras habla y no sé por qué lo cogen”. Álex Clavero no entiende por qué responden: “Se piensan que como son unas aceitunas no se va a escuchar por teléfono. ¡No me lo cojas! Es como si estoy zurrándome la sardina y voy y te lo cojo... y te lo cuento”.

“No me puedo concentrar. Si te escucho comer solo puedo pensar en comer. Hay veces que he colgado y me ha preguntado mi mujer qué me habías dicho y he contestado: macarrones, mozzarella”, relata Calvero y añade: “Hay personas que estoy hablando con ellas y las escuchas abrirse una bolsa de patatas. No me he enterado de lo que me has contado. No sé por qué se incide tanto de no poner los codos en la mesa y de esto no se dice nada. A mí no me molesta la gente que pone los codos en la mesa, lo que me molesta es la gente que come mientras habla por teléfono y que, además habla por los codos”.

‘El Ascensor’es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.