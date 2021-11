"El arte de regalar": por qué tus amigos nunca aciertan cuando tienen que hacerte un regalo

"Oye tío, Cris, qué pasa. Qué tal por Móstoles, cuánto tiempo". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Seguro que entiendes a Parrado: "He leído una frase de Mark Twain que decía que los dos días más importantes en la vida es cuando naces y cuando descubres para qué, y yo añadiría un tercer día que es el que descubres cómo fingir que te gusta un regalo. Sabes ese regalo que te hace la persona que te aprecia mucho y es una camiseta hawaina y te dice que si te gusta, claro, si no respondes al momento, te dice que hay ticket regalo".

Pero todos sabemos que lo importante es que respeten tu estilo a la hora de regalar: "Encima me dicen que no es de mi estilo, pero que así cambio un poco. A ver, de lo que voy a cambiar va a ser de amigos. ¿En qué momento deciden pensar por uno? Siempre voy de oscuro, no innoves, no toques nada, no pienses por mí".

Pero no te olvides de la comida: "Te imaginas el cumple de Batman, se acerca Robin y le dice que le trae un traje de luces para que se anime un poco aunque no sea su estilo. Más o menos eso me pasó. Vaya papelón. ¿Por qué piensas que han creado las cargas esas llenas de miles de actividades? Claro, para que te equivoques tú. Y además tarda 3 años en caducar para que te dé pereza mental y acabes por no usarlo".

