Álex Clavero te cuenta las peculiaridades de las setas: "Todas se pueden comer, pero la mayoría solo una vez"

"Vaya fin de semana cogiendo setas. La verdad es que la gente se lo toma muy en serio", arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero explica cómo ha sido su fin de semana: "Estuvimos tres horas allí congelados, yo al guía le metí una de chistes. No es que me aburriera, pero qué iba a hacer para entretener, para dar más 'ambientillo'. Los griegos que van a por setas son seres 'micológicos'. Y el tío intentaba darme datos reales y no es que me lo tomara a broma, pero me decía que no son ni animales ni plantas, sino hongos".

Álex Clavero añade que "claro, entre los micólogos también tiene su chiste, el 0,001% de las setas son comestibles y las demás son venenosas, ellos hacen sus chistes y dicen que todas las setas se pueden comer, pero que la mayoría de ellas solo se pueden comer una vez porque te mueres".

Al final, Clavero concluye diciendo que "hay que seguir las normas, hay que llevar cesta para recoger las setas para esparcir las esporas y que se puedan reproducir. Luego tienen un vocabulario que yo no entendía nada. Qué iba a hacer yo para entretenerme, tiraría 300 chistes al día y se rió de todos. Me encanta que haya gente en el mundo que se sepa reir de todo".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en TRECEtv.es.