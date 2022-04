Álex Clavero analiza la dieta de Jennifer Aniston: "Lleva diez años comiendo la misma ensalada"

"Jennifer Aniston lleva 10 años comiendo la misma ensalada", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Álex comienza reflexionando sobre las ensaladas de Jennifer Aniston: "Llevará 10 años preparándose la misma ensalada, no que llegue 10 años intentando terminársela. También te digo que en el bar de abajo hay una ensaladilla que no sabe que cuándo data, pero sabes que esas patatas se pagaron con pesetas.".

“Jennifer Aniston se tira un pedo y huele a césped recién cortado... debería comer otras cosas como en el Kentucky Friends Chicken... ¡Cómo no va a comer ensalada si es Rachel Green!”, apunta Clavero mientras continúa con sus reflexiones: “Come tanto verde que no se hace selfie, se hace fotosíntesis. La ensalada lleva pollo, bacon, huevo cocido, aguacate, lechuga, tomate, queso roquefort y garbanzos... ¿Qué le echas al cocido Jennifer? Si algún día te cansas de la ensalada, ve al bar de mi casa, te comes la ensaladilla”.

‘El Ascensor’es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.