Pablo Montesinos, en TRECE, sobre la crisis en el PP: "En ocasiones esto parece un mal sueño"

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha visitado este domingo 'Código Samboal' para hacer balance de una semana trascendental para la formación después de la dimisión del secretario general, Teodoro García Egea, y el anuncio de un congreso extraordinario en abril para elegir al sustituto de Pablo Casado. "Es verdad que en ocasiones esto parece un mal sueño. Han sido unos días muy duros, en ocasiones no sabíamos lo que estaba pasando".

En este sentido, Montesinos ha subrayado que su apoyo siempre ha estado ligado a Pablo Casado "He estado al lado del presidente hasta el final, es una cuestión de coherencia. Cuando entré en política, entré en política por Pablo Casado. Yo como responsable de comunicación me habré equivocado muchas veces. Pero durante toda esta situación creo que Pablo Casado puede tener la conciencia muy tranquila. En las reuniones internas Pablo Casado dio su palabra sobre algunas cosas y cumplió siempre su palabra. Ha demostrado que es una persona con principios, cuando da su palabra la cumple.

"Ciertamente, el PP, iba cuesta abajo. Y ahora es alternativa de Gobierno y en muchas encuestas como primera fuerza política en intención de voto y eso también lo ha conseguido el presidente", ha señalado el responsable de Comunicación del partido.

También ha valorado el papel de Teodoro García Egea en esta crisis: "Yo partía de la premisa de que no iba a hablar mal de nadie, menos del Secretario General. Yo opino que hizo bien el secretario general en presentar su dimisión. Me quedo con lo positivo, yo pienso que el Secretario general también tuvo unas responsabilidades que a veces son ingratas. Él mismo lo decía. La dirección nacional del partido utilizó los cauces adecuados para solicitar una información, nosotros no llevamos este asunto a la arena pública. Nos dirigimos a Ayuso en privado. Pasaron muchos meses y la información no llegó. El jueves se hicieron unas declaraciones de la presidenta Ayuso sin aportar esa documentación que vino inmediatamente después.

"El presidente llegó con un mandato que era el de la ejemplaridad. Se ha guiado por la ejemplaridad y creo que eso los ciudadanos también lo van a tener en cuenta", ha concluido Montesinos.