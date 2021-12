La lucha de los padres que defienden el castellano en las aulas catalanas: "Nos invitan a irnos del colegio"

La situación que atraviesa la familia de Canet de Mar tras solicitar que el colegio en el que está matriculado su hijo de cinco años cumpla con la sentencia del Tribunal Supremo, respecto a dar el 25% de las clases en castellano, ha puesto encima de la mesa el debate sobre hasta qué punto está dispuesto a llegar el independentismo en esta vorágine de radicalidad que está detrás de sus actos.

Desde que se hiciese pública la petición, se ha puesto en marcha una grave campaña de acoso y señalamiento hacía el niño y su familia, llegando incluso a pedir a través de las redes sociales que se aisle al niño en el colegio y que se apedree la vivienda familiar. Lejos de denunciar estos actos, la Generalitat de Cataluña ha catalogado de sorprendente la petición, amparada en la ley, y el Gobierno de Pedro Sánchez ha mirado para otro lado, limitándose a decir que investigarán lo ocurrido.

Pero, la realidad es que el independentismo ha puesto el dedo sobre esta familia, llegando incluso a hacer pública su identidad y el negocia que regentan en Canet de Mar. No es la primera familia que vive esta situación en Cataluña. Agustín Fernández vivió un episodio similar en el año 2015, cuando sus hijos tenían 9 y 10 años. Ha contado su testimonio en 'Código Samboal': "Cuando tuve el caso parecido al que ahora tiene la familia de Canet, mis hijos tenían nueve y diez años. Esto ocurrió en el 2015 y es un patrón que se ha repetido en varias ocasiones. Básicamente consiste en amedrentar a los padres para que no se atrevan a pedir este 25% que por ley te pertenece".

"Yo tuve conocimiento que en el 2010 el Tribunal Constitucional ya defendía que el castellano fuese lengua vehicular en Cataluña, por eso envié una serie de escritos para que pudiera tener esa opción. No me atendieron y por eso presenté una querella administrativa. El TSJC me dio la razón y me montaron una manifestación de 2.000 personas en la puerta del colegio y al día siguiente de mantener una reunión con la dirección de la escuela filtraron la identidad de los niños, después de esto llegaron a casa llorando porque estaban señalando. Es una especie de kit del Ku Klux Klan que tienen los nacionalistas y que lo sacan cada vez que tienen un episodio de este tipo", ha señalado este padre.

También ha reiterado que en esos momentos solo se piensa en proteger a los hijos: "Es una situación muy difícil porque los padres queremos proteger a nuestros hijos. Hay vídeos donde se pueden ver a los profesores manifestándose en la puerta del colegio diciendo que esto era infumable. Estos profesores son los que tenían que dar las clases a mis hijos. Después directamente nos invitaron a que nos largásemos del centro, y por último decidieron que la clase que se tenía que dar en castellano era la de matemáticas, pero con los libros en catalán. Al final, como vimos que eso era una tomadura de pelo, les llevamos a una escuela privada, donde recibieron un tercio de clases en castellano, otro en catalán y el último en inglés. Uno de estos colegios te vale más de 1.000 euros al mes. La ley Wert contemplaba una ayuda parcial. Básicamente te echan del sistema público que pagas con tus impuestos con un proceso de señalamiento, Los padres quieren ahorrar problemas de su hijos y los sacan de estos colegios, es lo normal".

"Es un tema de autoestima, comprendo que muchos padres tiene frustración. Lo ideal sería que pusiesen un formulario y se rellenase con una casilla. Si se hiciese así saldrían otras cosas, porque eso de que solo son 80 familias es una tomadura de pelo", explica este padre.

En cuanto a la calidad de la educación, Fernández ha señalado que existen muchas desigualdades en el sistema educativo catalán: "Lo que está ocurriendo es absurdo, y encima el mantra que dicen respecto a que un niño en Cataluña sale hablando castellano igual que uno de Valladolid es otra tomadura de pelo. La pruebas PISA se hacen en catalán, el fracaso escolar de los castellanohablantes es el doble que el de los catalanoparlantes. Se dicen una serie de mentiras que cualquiera que haga un poco de investigación se da cuenta de que es imposible que con un par de horas de castellano a la semana conozca bien la lengua".

Por último, Agustín Fernández defiende que tiene dudas de que se pueda cumplir la ley respecto a este asunto en Cataluña, partiendo de la necesidad que tiene el Gobierno de Sánchez del apoyo independentista en Madrid: "Hay una serie de entidades jurídicas que existen para cumplir la ley, una de ellas es el estado. También he escuchado que una autonomía que tiene mucha gente desplazada a Cataluña también lo podría exigir, pero dependerá de la posibilidad de cumplir la ley. Si el Estado está mirando para otra parte porque necesitan los votos de los independentistas, la calidad de la ejecución de la ley es más que cuestionable".