García-Gallardo, en TRECE: "Yo no acepto lecciones de un PSOE que ha pactado con todos los enemigos de España"

En plena precampaña para las elecciones de Castilla y León, 'Código Samboal' ha entrevistado al candidato de Vox a la presidencia de la región, Juan García-Gallardo, que ha explicado las políticas por las que apuesta su partido, además de tener palabras hacia PP y PSOE.

García-Gallardo ejercía la abogacía, cuando "sintió el vértigo histórico de que mi región, Castilla y león, está en un momento en el que o dábamos un cambio real en las políticas que está viviendo la región o estábamos conducidos a la desaparición o la muerte", por lo que se embarcó en la carrera política. "He recibido unos ataques furibundos de nuestros opositores políticos, pero si esos son sus mejores armas es porque Vox ha entrado fuerte en la precamapaña", apunta respecto a cómo ha sido su recibimiento en el mundo de la política.

El candidato a la Junta ha sido muy crítico tanto con gobiernos del PSOE como del PP: "Aún hay esperanza, pero llevamos sufriendo en castilla y león varios gobiernos centrales, tanto el PP como el PSOE, que han vendido España a los separatistas y les han privilegiado, y un PP que ha sido el mejor gestor de las políticas de la izquierda y que ahora, en campaña, vienen a prometernos cosas, cuando lo que deberían estar es, si realmente estuvieran satisfechos con su gestión, sacando pecho de las políticas que han hecho para combatir la despoblación y favorecer la natalidad, algo que por supuesto no han hecho en los últimos años", ha dicho con rotundidad.

Desde el plató de TRECE, también se ha mostrado crítico con el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco. "Viene diciendo que va a rebajar el tramo del IRPF. Han tenido mayorías absolutas, ¿por qué no lo han hecho entonces cuándo no dependían de nadie? Mañueco ha sido el mejor empleado de Pedro Sánchez en Castilla y León, sin ir más lejos con su toque de queda, ha sido más sanchista que el de Sánchez", han sido sus palabras hacia el candidato del PP.

Políticas de Vox para Castilla y León

Centrándose en las políticas que propone Vox en la comunidad, ha reiterado en varias ocasiones que "es cuestión de prioridades" apostar por el cuidado de la población, que en CyL está muy envejecida. "Nosotros lo que apostamos es por reducir el gasto político y dedicarlo a los verdaderos servicios que interesan a la gente y facilitarles la vida. Apostamos por reforzar la atención sanitaria primaria, que los ciudadanos de un pueblo de Salamanca, no tengan que irse a cientos de km para recibir determinados tratamientos médicos, ese es el modelo de Vox, reforzar los servicios públicos", ha relatado al ser preguntado por el modelo que propone.

En materia sanitaria, Gallardo considera que puede haber una mayor inversión, y asegura que se puede sacar de dos ámbitos. Por un lado. "el PP de Mañueco ha creado una administración paralela de fundaciones que no sirven para nada, quitando esas subvenciones a las fundaciones, a los sindicatos y a la patronal", y por otro apunta a la televisión de la región, "hay una televisión autonómica que es privada, pero subvencionada a la que se destinan 25 millones de euros. Se dice pronto, esos 25 M de euros están mucho mejor empleados abriendo centros sanitarios en los pueblos de castilla y león". Y ha añadido: "Son muchos los médicos y sanitarios de CyL que tienen que irse fuera a buscar trabajo y nosotros les decimos, que si quieren, con Vox, van a poderse quedar en Castilla y León trabajando".





En el ámbito económico, más concretamente para favorecer la industria, asegura que "a toda esa industria del automóvil le vendría bien una inversión mínima, en torno a 10 millones de euros, para la reapertura del tren directo Madrid, Aranda de Duero, Burgos, es una infraestructura que nos están reclamando todos los empresarios y que sin la cual muchas de las empresas de Burgos tendrán que irse a otros sitios para buscar sus oportunidades".

Y en materia fiscal, "lo que proponemos es un modelo fiscal que atraiga empresas a la comunidad. Es fundamental, y una de nuestras primeras medidas es rebajar los impuestos relegados a la Comunidad Autónoma. Porque no se puede competir con Madrid si tenemos una fiscalidad menos atractiva. Los vamos a rebajar para dar facilidades a las empresas para que se queden en CyL", ha explicado el candidato de Vox.

Críticas al PSOE y su pacto con Bildu

Ana Samboal ha recordado que las encuestas dan mucho peso a Vox el próximo 13 de febrero y que ya se habla de posibles pactos, además de remitirse a unas declaraciones del candidato del PSOE, Tudanca, en las que ha hablado directamente sobre Vox. Gallardo le ha contestado diciendo: "Tudanca llega hasta más lejos, dice que quiere que desaparezcamos. A mí no me extraña que lo quiera porque nosotros hemos venido a destapar sus vergüenzas. Hemos venido a destapar su abrazo con Bildu. Este PSOE ha pactado con todos los enemigos de España y nos viene a dar lecciones. Yo no acepto lecciones de democracia del partido socialista".

El candidato de Vox en CyL también ha tenido unas palabras respecto al papel que juega Bildu en el Gobierno de España. "El PSOE, con el silencio y la complicidad en algunos momentos del PP, ha permitido que ETA triunfe, la ha blanqueado para que hoy se siente en el Congreso y condicione la política de Estado del Gobierno español, y eso es intolerable", ha dicho con firmeza.

Respecto a la reforma laboral, ha sido tajante: "Nosotros con el PSOE de Sánchez no vamos ni a la vuelta de la esquina, el PSOE ha sido el máximo enemigo de los trabajadores. Es el que impone todas estas restricciones, cuotas de género alimenta sindicatos de clave ultrasubvencionados que defienden unos intereses muy distintos a los de los trabajadores. La reforma no va a cambiar las condiciones materiales de los trabajadores".

Política de natalidad y políticas para el campo

Volviendo a Castilla y León, Gallardo asegura que "tenemos una esperanza de cambio y creemos que estas elecciones de CyL van a ser un punto de inflexión que va a dar esperanza. Podemos demostrar que Vox puede formar un gobierno y dar una vuelta de tuerca a la política actual que está degradada con un frente popular con los enemigos de España", y añade, "desde una comunidad autónoma se pueden hacer muchas cosas, en primer lugar las competencias y por su puesto hacer presión o retratar al gobierno central con las medidas que se tomen".

El candidato de Vox ha hecho énfasis en la política de natalidad que defiende su partido. "Hemos visto como algunos socios europeos, con incentivos fiscales y ayudas directas se puede revertir este invierno demográfico en el que nos han metido el PP y el PSOE. Lo que vemos es que hay muchos españoles que ni siquiera se pueden plantear formar una familia. Nosotros creemos que si se ayuda a los jóvenes con estas ayudas, muchos tendrían los hijos que ahora no están teniendo. Es una cuestión de prioridades: la nuestra es revertir ese invierno demográfico y vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para poder hacerlo", han sido sus palabras.

En resumen, los pilares en los que se basa Gallardo son: "Fomentar la natalidad, rebaja fiscal generalizada, proteger el producto local frente a la competencia desleal. Necesitamos una apuesta decidida por promocionar el turismo. Vamos a favorecer un turismo con más infraestructuras". Además, ha tenido unas palabras en relación a la polémica por el consumo de carne: "Visité una carnicería en Ávila y nos decían que no hay derecho a que un ministro diga que la carne española es de mala calidad. Es intolerable", ha asegurado.

Respecto a las políticas para el campo, el candidato a la Junta apuesta por: "Defensa sin reservas y sin medias tintas del sector primario, algo que no se ha hecho hasta ahora. El producto del campo español es de calidad. Vamos a facilitarles los trámites y bajando los impuestos. Los ganaderos están sufriendo un enorme problema con el lobo y como sigamos con estas políticas los que van a estar en riesgo de extinción son los ganaderos de Castilla y León que ya no aguantan más, por el lobo, por el precio del gasoil, por el precio del cereal. Están en una situación límite".

En cuanto a las políticas energéticas, que han generado cierta polémica en los últimos días, Gallardo ha sido tajante: "Si las centrales pueden desarrollarse en condiciones de seguridad, deben mantenerse abiertas. Ahora nos lo dice Europa, pero nosotros ya sabíamos que la energía nuclear es limpia, eficiente y es de las que menos emisiones de CO2 tiene".

"Queremos modificar la Constitución para derogar el estado de las autonomías"

García-Gallardo se ha mostrado muy crítico con el modelo territorial de España. "Reivindicamos la riqueza de España y en especial de la provincia, no queremos alimentar los macrocentralismos que han supuesto las comunidades autónomas. Cuando tengamos una representación suficiente, lo que queremos es modificar la Constitución para derogar el estado de las autonomías", ha asegurado.

Por último, ha analizado el futuro de Castilla y León, que ve "difícil". "La situación es muy grave, nos han llevado al límite, estamos en el aviso pero creo que hay una posibilidad de revertirlo. Creo que las políticas ambiciosas como las que he comentado, la apuesta por la industria, por el sector primario, de fomentar la natalidad, decir a los jóvenes que pueden volver a casa. Si hacemos una política decidida y fijamos bien nuestras prioridades, Castilla y León tiene mucho futuro", ha apuntado.