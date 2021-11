Federico Trillo, en TRECE: "La Reina Isabel II tiene un enorme y finísimo sentido del humor"

Con motivo de la reaparición de la Reina Isabel II de Inglaterra, en 'Código Samboal' ha estado presente Federico Trillo, que fue, durante cinco años, embajador de España en Londres, además de haber sido ministro de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados. En este sentido, Trillo ha hablado de la trayectoria de la Reina de Inglaterra y ha compartido algunas anécdotas de su etapa como embajador.

"Tenemos muchísima relación con Gran Bretaña como país, son el que más nutre nuestro turismo, en el último año que yo estuve allí, 2017, llegaron a España 19 millones de turistas británicos. Además, es el segundo país con el que mantiene mayores relaciones comerciales", ha recordado Trillo.

En cuanto a la relación entre las Casas Reales de ambos países, el que fuera embajador la ha calificado de "espléndida" y ha asegurado que Isabel II es "enormemente simpática, en contra de la visión que se ha adulterado en la última parte de 'The Crown'. Se esfuerza en ser sonriente siempre, amable con todo el mundo y con un enorme y finísimo sentido del humor".

Ana Samboal ha recordado la nota de pésame que enviaron los Reyes de España cuando murió el Duque de Edimburgo, en la que se dirigían a la monarca como "querida tía Lilibeth". Trillo ha reforzado este hecho, apuntando que los Reyes Juan Carlos y Sofía tenían una relación "muy afectuosa" con ella.

El expresidente del Congreso de los Diputados ha contado también varias anécdotas de su etapa como embajador. "Cuando vino la Reina Sofía a la apertura de los Juegos Olímpicos de 2012 tuve el honor de acompañar a la reina en Buckingham Palace e Isabel inmediatamente dijo, mi más querida sobrina y prima. Sofía es pariente de los dos, del difunto Duque de Edimburgo y la Reina Isabel", explicaba.

En cuanto a la celebración del jubileo de diamantes de Isabel II, a la cual no pudo acudir Doña Sofía, Trillo ha explicado que les manifestó la Reina de Inglaterra en el encuentro posterior. "Espero que no vuelva a ocurrir porque yo tengo la responsabilidad de ser la decana entre las personas reales y, por tanto, tengo la responsabilidad de que todas las familias reales se encuentren atendidas y el pueblo las aprecie en ocasiones como esta", apuntó Isabel II. Por su parte, Doña Sofía "estuvo al quite" y apuntó: "estaremos aquí para tu jubileo de platino", comentaba Trillo.