Un ex espía del CNI explica los pasos que sigue el servicio de inteligencia para acceder a cierta información

El ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jaime Rocha, ha estado este sábado en el plató de 'Código Samboal', desde donde ha explicado cómo fueron sus casi tres décadas trabajando en el servicio de inteligencia, además de ciertos detalles desconocidos de su modo de trabajo.

Rocha ha formado parte del CNI durante 28 y ha trabajado en la misión de localizar a Gadafi, en la cual vivió el atentado de Torrejón de Ardoz. En concreto, el 16 de abril, Reagan organiza una operación para matar a Gadafi, pero no lo consiguen. Mandan a un agente. Primero fue uno con periodistas y después fui yo como ingeniero y pasé desapercibido. Finalmente, la salida fue muy complicada y cambié de sitio porque en el vuelo que iba estaba una persona que me iba a descubrir", ha narrado.

"Me mandaron a marruecos al día siguiente. Me cambiaban la documentación siempre, y esta vez no me dio tiempo. Me interrogaron porque llamaba la atención porque estaba en marruecos y venía de Libia. Al final me sacaron con la policía en un avión. Aunque no he tenido nunca la situación de no poder escaparme de un sitio. Siempre había un escape", cuenta Rocha. Sobre su entrada en el CNI, en el 78 era oficial de armada y le llamaron, "les pregunté que si servía para esto, también que qué iba a hacer y que si iba a ganar más dinero".

"Íbamos a los sitios a buscar traductores, esos se demandaban mucho antes. Ahora se necesitan hackers. Muy escasamente se puede entrar en el CNI por la vía de mandar una solicitud. Siempre te llaman. Por teléfono hay palabras clave que no se pueden decir. Hay escuchas muy selectivas, como las del Proces, que se intuye que están al servicio de algún extranjero o que trabajan en contra de la constitución, etc. Todos los países lo tienen", añade.

Cómo consigue el CNI su información

En cuanto a su modo de trabajar, detalla lo siguiente: "El gobierno manda los objetivos informativos al CNI. El CNI se pone en marcha para ofrecer esa información que solo se puede conseguir a través del servicio de inteligencia. Una vez se pide, se busca a colaboradores y gente que puede ayudar. Un centro de inteligencia no es una ONG, hay que hacer cosas para proteger a tu país. Había veces que había que pagar en dinero. Había que conseguir a alguien que te diese esa información de manera puntual y veraz".

"El acercamiento inicial es amistoso. El segundo paso es el dinero si lo primero no funciona. Hay gente que puede comprometer a su país por dinero. La persona que me tiene que dar la info tiene que estar dentro de aquello que tiene informaciones que es difícil que las tenga cualquiera. El dinero funciona muy bien. Hacemos muchas operaciones con el Mossad o CIA y que las montamos juntos porque hay un beneficio común. Luego cada uno a lo suyo", añade.