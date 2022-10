Se dispara la demanda de perros Corgi en España por la muerte de la reina Isabel II: "Estamos saturados"

¿Recuerdas los famosos perros de Isabel II? En España se ha disparado la venta de perros Corgis, la raza de los queridos animales de compañía de la madre del rey de Inglaterra.

En ‘Código Samboal’ nos hemos desplazado hasta un criadero de estos perros y Carlos, su dueño, asegura que no dan abasto: “Mi afición comenzó por mi padre, que abrió la primera tienda de animales en Antequera, en 1970. El primero Corgi lo vi en un pueblo de Italia y me llamó mucho la atención su forma. Estuve varios años buscándolos porque no había”.

El criadero de Carlos es el único de toda Andalucía que cría estos perros y, en España, hay otros tres más:“Nosotros estamos saturados, no tenemos tanto perro como demanda tenemos. Antes de morir la reina Isabel II tenía 15 personas en lista de espera, al día siguiente me llamaron 12 y ahora mismo tengo una lista de espera de 50 personas”.

¿Cuándo puede costar esta raza?: “Entre 1500 y 1800 es un precio normal para un Corgi, ya que es una raza exclusiva y que no hay muchos. El último macho que he comprado me ha costado 4.000 euros porque quería mejorar la genética”. Carlos explica que estos perros, antiguamente, eran perros ovejeros: “Se desenvuelve en el campo perfectamente. Las patas son muy cortas y la cara es como un zorro. En casa son muy tranquilos, no ladran mucho, parece que llevan contigo toda la vida, son muy nobles”.