El discurso de Juanma Moreno y el análisis de una victoria histórica en Andalucía, en TRECE

‘Código Samboal’, dirigido por Ana Samboal y con la ayuda de José Luis Pérez desde Sevilla, ha seguido el minuto a minuto de las elecciones en Andalucía con un amplio despliegue y los mejores analistas y expertos analizando la victoria de Juanma Moreno.

El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado que es consciente de la "enorme responsabilidad" que supone la mayoría absoluta lograda por su partido y ha dicho que sabe que tiene que "gobernar para todos", por lo que quienes han votado a otros partidos "pueden dormir tranquilos". Acompañado de su mujer, Moreno, se ha dirigido a los simpatizantes concentrados a las puertas de la sede del partido en el centro de Sevilla.

"Estábamos entrenados en perder elecciones y siempre hemos aceptado el resultado con humildad, espero ahora que en esta victoria contundente seamos también humildes a la hora de ganar", ha recalcado, tras lo que ha asegurado que Andalucía va a tener "cuatro años de prosperidad, de avanzar y seguir adelante gestionando los intereses de Andalucía con honestidad y transparencia". Dale al PLAY para escuchar el discurso de Juanma Moreno completo.

El análisis de Bieito Rubido tras la victoria de Juanma Moreno

El director de ‘El Debate’, Bieito Rubido, ha analizado el resultado del Partido Popular en TRECE: “Esta noche se votó en clave andaluza, pero gran parte de los andaluces tiene en cuenta lo que está pasando en el resto de España. El PSOE tiene que hacer una profunda reflexión de que su mensaje no le está llegando a la ciudadanía”, apuntaba.

Además, Bieito hacía una lectura más allá de los escaños obtenidos: “Es muy difícil conseguir una mayoría absoluta en Andalucía y se ha conseguido y holgada. Mi lectura es que España es de centro – de centro-derecha y centro-izquierda – y lo que vota es la moderación. Sánchez debería reflexionar”.

Para terminar, opinaba sobre si estos malos resultados del PSOE en Andalucía afectarían, de alguna manera a corto plazo, al presidente del Gobierno: “Sánchez no va a hacer absolutamente nada de cara a la galería ni va a haber crisis de Gobierno. La Cumbre de la OTAN será el próximo baño de narcisismo que se dará, pero Sánchez no está escuchando el clamor de la ciudadanía española, que dicen que sus alianzas no le gustan, que su política fiscal no le gusta, que su política educativa no le gusta, que su capacidad de gestionar la política exterior no le gusta…”.

Las sensaciones desde Sevilla con Joaquín López

El director de COPE Sevilla, Joaquín López, acompañaba a José Luis Pérez para analizar qué implica esta victoria histórica del PP para Andalucía: “Es un cambio sociológico absoluto. Nunca pensé que pudiera ver un Gobierno que no fuera el PSOE, y lo vi, y nunca pensé que pudiera ver un Gobierno con mayoría absoluta que no fuera el PSOE, y lo estamos viendo. Esto supone un antes y un después para el futuro próximo del futuro de nuestro país”.

Joaquín apuntaba las sensaciones de la izquierda: “El PSOE contaba con que los números no iban a ser buenos, pero han sido peores. En Ferraz no lo tienen nada fácil”, y también las reacciones de Vox: “No han hecho una buena campaña electoral. Creo que Macarena Olona ha demostrado no conocer la tierra y ha tenido un punto de histrionismo que no ha sido bien valorado por los andaluces. No es un buen resultado para ellos”.

Joaquín concluía con una reflexión como sevillano: “Creo que hoy los andaluces hemos dado un paso hacia la moderación, hacia la normalidad y la madurez. Es un día histórico para Andalucía porque nos hemos quitado ciertas historias que pensábamos no ver nunca”.