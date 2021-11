De Campo Vidal a José Manuel Parada: los presentadores repasan sus anécdotas más especiales en televisión

La televisión cumple 65 años. En blanco y negro y detrás de un escaparate o en casa de un vecino. Estos fueron los primeros contactos que muchas personas tuvieron con la pequeña pantalla. Hoy en día, las nuevas tecnologías y las nuevas vías de comunicación permiten que el usuario tenga acceso a la televisión a través de múltiples soportes y en cualquier parte.

Este domingo, 'Código Samboal' ha repasado algunas de las claves más importantes que han cambiado la historia de la televisión de la mano de sus protagonistas, aquellos periodistas, presentadores y comunicadores que han estado delante de la cámara en muchas ocasiones en las últimas décadas.

Uno de sus invitados ha sido el periodista, Miguel de los Santos, que ha recordado cómo fueron las primeras emisiones de Televisión Española allá por 1956: "En aquel entonces, TVE estaba en Paseo de la Habana y todas las emisiones eran en directo, incluso la publicidad. Lo primero que hice fue un spot que tenía que durar 30 segundos, pero al venir yo de la radio y al ser en directo duró aproximadamente dos minutos".

También, el periodista Diego Carcedo ha repasado cómo fueron sus primeros meses en una redacción de televisión: "Yo vivía en Asturias, donde la televisión tardó mucho más en llegar. Recuerdo la infancia que no existía. Yo estaba en prácticas en el Telediario de las tres de la tarde, y cuando todos a las dos se bajaban al bar yo me quedaba solo porque era el que estaba en prácticas. Al principio no me gustaba mucho, me gustaba más la prensa escrita. Luego volví y me quedé 30 años nada más".

Otros de los rostros importantes de la historia de nuestra televisión que han acompañado este domingo a Ana Samboal ha sido Manuel Campo Vidal, que ha explicado un dato curioso relacionado con las audiencias: "Yo venía de la prensa escrita. Nosotros inauguramos Torrespaña con los Telediarios. En Madrid, al principio, había cien televisores como máximo. Entonces Tico Medina, que hacia el primer Telediario, me dijo nosotros hacíamos los telediarios para su excelencia el espectador, porque en realidad no había audiencia".

Por último, José Manuel Parada también ha explicado cómo fue su aterrizaje en televisión, un medio completamente nuevo para él: "Yo venía de la radio, más concretamente de COPE. Yo veía aquellos programas maravillosos de Joaquín Prat y Laura Valenzuela. De niño soñaba y quería hacer de todo. Los primeros recuerdos que tengo es observarles a ellos mientras me preparaba para mi debut, y me parecía magnífico poder tener un vecino rico que tuviese televisión para poder ver la tele. Hoy cada casa tiene entre tres y cuatro televisiones, pero cuando yo era adolescente había que ir a ver la tele donde había dinero".