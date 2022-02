El análisis de la crisis en el PP en TRECE por dos exministros de Suárez: "Ayuso ha causado un terremoto"

Con motivo de la crisis interna que vive el Parido Popular, 'Código Samboal' ha analizado la situación junto a José Manuel Otero e Ignacio Camuñas, exministros del Gobierno de Adolfo Suárez. En primer lugar, Otero ha reconocido que "examinar el pasado es bueno para saber lo que tenemos que hacer y evitar".

El que fuera ministro de educación ha echado la vista atrás, hasta 1980, cuando "el PP tuvo episodios importantes de divisiones internas, peleas entre barones" y ha añadido una circunstancia que hay en común entre hace 40 años y la actualidad: "Los políticos no hablaban de cordones sanitarios pero los practicaban. El Partido Socialista no quería saber nada del Comunista, la UCD no queríamos saber nada de Alianza Popular, la despreciábamos, pensábamos que era un partido franquista".

"En 1981 son las primeras elecciones de Galicia, yo recuerdo ser convocado a la CEOE para ver si hacíamos una coalición, fue rechazada. Después ya pedimos otra coalición. En el 82 sacó el PSOE todo. UCD perdió sus votos y se fueron a AP. En el 86 no querían saber nada de coaliciones, pero finalmente se fue con ellos. Aquel secretario general que decía que la derecha estaba cautiva fue ministro del PP", ha recordado.

El exministro ha asegurado que "la incidencia de los fenómenos depende de como veamos que va y como creemos que es la próxima situación política en España", y ha añadido: "Hoy no han pasado todas las cosas que tienen que pasar. Va a haber ascenso de Vox, ya pasó en el 82 con AP y UCD. Solo estamos viendo la espuma del enfrentamiento".

Además, ha realizado una importante comparativa entre Suárez y Ayuso: "Cuando a Suárez es presidente del gobierno, fue ninguneado, era poco en aquel momento, Pero las circunstancias que hicieron que creciese es como recondujo la transición. Ayuso era poca cosa, sin embargo, su habilidad y arrojo con la pandemia le han hecho un personaje indiscutible. Ha causado un terremoto en el PP que ha sembrado miedos en los asesores del PP y falta de seguridad en el propio líder".

Por su parte, Camuñas ha valorado la figura de Pablo Casado: "Yo creo que es una persona noble pero mal aconsejada, con una estrategia errónea. Esos miedos le han llevado a prescindir de alguien interesantísimo como era Cayetana, a un enfrentamiento erróneo con Abascal y, teniendo un activo enorme en su partido, le han llevado ese grupo de asesores a un enfrentamiento con Ayuso. Es una situación muy triste y lamentable".

Respecto a un posible cordón sanitario a Vox, Otero lo tiene claro: "Esas discrepancias dentro del partido siempre son errores, pueden hacer daño no al PP, sino al centro-derecha. No solo eso, también al partido. Es un error hacer un cordón sanitario a Vox, es caer en la estrategia que quiere la izquierda. No puede compararse Vox con la extrema izquierda. La extrema izquierda quiere acabar con la transición, la reconciliación, la Constitución; Vox no, al revés, se manifiesta muy constitucionalistas".

Camuñas ha querido valorar el papel que debe jugar el PP a nivel nacional, apuntando que "por encima de los miedos y los celos hay un problema político de fondo que enlaza con lo que ocurrió en la Transición". Este es "qué debe de hacer el PP para asegurar una alternativa creíble para el país, que vive unos momentos muy complicados, con un gobierno que ha demostrado que es incompetente". "El país precisa de una alternativa. Mientras que Casado se empeña en manifestar una alternativa en solitario sin Vox, Ayuso ya ha dicho que seguramente haya que juntar los votos del PP y de Vox para formar la alternativa. Yo creo que Casado sufre presiones desde Europa", ha asegurado.

"La oposición de las gentes de Bruselas a un entendimiento del PP con Vox es porque quieren apoyar algo que está en los planes de Sánchez. Él está hasta el gorro del gobierno de coalición y querrá aliarse con el PP. Yo creo que se equivocan porque un consenso entre PSOE y PP es engañarse. A los 3 meses tenemos a un Vox desbocado haciendo oposición. En España no hemos pensado que en la Segunda República tuvimos 2 presidentes y hasta la Guerra Civil 7 jefes de gobierno, todos fueron centristas. Se expulsó a mucha gente hacia los lados para crear la violencia que hubo en la guerra", ha apuntado Otero.

Por otro lado, Camuñas se ha pronunciado respecto a la posibilidad del que PP y PSOE establezcan algunos pactos, como del que se habla en CyL. "Hay un proyecto de tratar la experiencia fracasada de Cs con PSOE, ahora parece que imaginan otra posibilidad entre PP y PSOE. Querer convertir al PP en Cs es un error y estaría en contra del electorado. Yo no voy a decir lo que va a pasar. Pero lo que se debería hacer: enfriarse, aunque Casado tendrá que hacer algún gesto que lleve a la penalización de su secretario general, y que se explicitaran los dos modelos de partido en cuanto a alianzas en el partido. Aquí no se trata de fulanismos, se trata de saber qué tiene que hacer el PP para asegurar una alternativa en España. Un PP que apoye al PSOE o a Vox y eso tiene que decidirse y decirse en el congreso", ha reivindicado.

Otero respalda la gobernabilidad del centro-derecha, para la cual "hay que definir una política". "Primero serenidad, no tomar decisiones sobre la marcha. Yo quiero que España sea gobernada por el centro-derecha y esto puede ser porque el PP pacte con Vox, o porque el PP vuelva a ser lo que quiso ser: un partido que integraba varias alas", ha apuntado.

Respecto a la posición de Sánchez tras el estallido de la crisis internar del PP, los exministros muestran posturas contrarias. Camuñas tiene claro que "el objetivo de agotar la legislatura", ya que Sánchez "no parece que esté muy agobiado, tiene un diseño de disfrutar del poder. Está muy contento en La Moncloa, a lo mejor los demás no tanto". Por contra, Otero ha asegurado "Empiezo a pensar desde el viernes que Sánchez diga esta es mi ocasión: disuelvo porque voy a tener la mayoría. Pienso que Feijoo necesitaría que hubiera una petición muy fuerte para arrancarlo de Galicia".