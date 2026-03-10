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CLASSICS

'Valor de ley', Henry Hathaway (1969)

CLASSICS: 'Valor de ley'
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CLASSICS: 'Valor de ley'

Redacción TRECE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Un viejo agente del Gobierno, alcohólico y tuerto (John Wayne), es contratado por Mattie Ross (Kim Darby), una valerosa y obstinada joven, que se propone capturar al asesino de su padre. Contarán además con la colaboración de La Boeuf (Campbell), un ránger de Tejas.

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