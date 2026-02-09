COPE
'Patton', Franklin J. Schaffner (1970)

CLASSICS: 'Patton'
CLASSICS: 'Patton'

 Biografía del general norteamericano George S. Patton, quien, tras vencer al mariscal alemán Rommel en el norte de África, condujo a sus tropas de manera imparable a través de Europa.

