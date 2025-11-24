COPE
'Espartaco', Stanley Kubrick (1960)

CLASSICS: 'Espartaco'
CLASSICS: 'Espartaco'

Redacción TRECE

 Espartaco era un esclavo tracio que fue vendido como gladiador a Léntulo Batiato. En Italia promovió y dirigió la rebelión de los esclavos (73-71 a.C.) contra la República romana. A medida que recorrían el país, innumerables esclavos se iban sumando a la rebelión. Espartaco intentará llegar con su ejército al sur de Italia para poner rumbo a sus hogares.

