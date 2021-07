TRECE emitirá este sábado la Santa Misa de toma de posesión del nuevo obispo de Asidonia-Jerez

La diócesis de Asidonia-Jerez recibe este sábado a su nuevo obispo, Mons. José Rico Pavés, y las cámaras de TRECE estarán en la catedral de Jerez de la Frontera para ofrecer a sus espectadores, a partir de las 11:00h, la celebración del inicio de su ministerio episcopal.

Monseñor José Rico Pavés toma posesión como obispo de la diócesis de Asidonia-Jerez en una Eucaristía en la que participará el nuncio de Su Santidad en España, monseñor Bernardito Auza, así como un gran número de obispos que acompañarán al nuevo prelado asidonense.



El hasta ahora obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, ocupa su nuevo puesto después de que el pasado 9 de junio el Papa Francisco diera a conocer su nombramiento. De esta manera, Mons. Rico Pavés ocupará la sede que el pasado año, en octubre, dejó vacante el actual obispo de Canarias, Mons. José Mazuelos.

El nuevo prelado pone fin a nueve años como auxiliar de la diócesis de Getafe, donde llegó en 2012, y donde se dirigió a los fieles con unas emotivas palabras: “No me despido, no puedo. Me habéis arrebatado el corazón”. Después, se mostró agradecido con el santo padre “por confiarme esta nueva tarea” y terminó dedicando unas palabras a los hermanos sacerdotes, diáconos y seminaristas: “Nada puede el obispo sin su presbiterio, os pido que me recibáis con paciencia, que me ayudéis a ser vuestro obispo”.

La emisión de la Santa Misa se podrá seguir en directo a través de TRECE y de trecetv.es.