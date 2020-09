Hoy en TRECE, no te pierdas: “El piel roja”

Hoy martes no te pierdas en TRECE a las 14:45h a John Wayne y Eiko Ando en “El bárbaro y la geisha”. Una estupenda película de aventuras rodada por el gran John Huston que nos traslada a mediados del siglo XIX. A un diplomático americano se le encomienda la misión de negociar con el hostil gobierno japonés para establecer relaciones comerciales. El representante americano tendrá que afrontar todo tipo de amenazas y dificultades y, aunque sucumbirá al embrujo de una hermosa geisha, llevará a cabo su cometido

La sesión doble continúa a las 16:50h con “El piel roja” que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Yvonne de Carlo y Van Heflin. El ejército estadounidense se dispone a construir un fuerte en territorio sioux. Para ello pide ayuda al explorador Jim Bridger, pero éste se niega porque entiende que es una violación del tratado firmado con las pieles rojas. El enfrentamiento será inevitable, y Bridger se plantea el dilema de permanecer junto a su raza o ser fiel a sus sentimientos y luchar al lado de los indios de Nube Roja. George Sherman dirigió este film que está basado en hechos reales.

El western comienza a las 18:45h en “La hora de la verdad”. El juez Jim Scott ha condenado a Rudy Hayes a la horca. Scott, que no suele llevar arma, parece que no le preocupan las amenazas del hermano de Ruddy, Charlie Hayes que junto a su banda de forajidos se ha presentado en la ciudad. Para complicar las cosas, su principal aliado, el sheriff, es también el amante secreto de Myra, la prometida de Scott. El director Harry Keller rodó esta película en que no faltan los enredos y los celos.