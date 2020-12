Hoy, en TRECE, no te pierdas el cuento de Navidad de Paco Arango “Maktub”, a las 22:00h

Hoy viernes no te pierdas, desde las 22,00h, en el ciclo “Fe en el cine” la película "Maktub". La Navidad no siempre es perfecta, pero siempre nos enseña algo nuevo. Esto nos demuestra la cintra escrita por Paco Arango. Manolo atraviesa una crisis, no soporta la rutina de su trabajo y la relación con su mujer y sus hijos no es demasiado buena. Conocer a Antonio, un chico canario de 15 años con cáncer, da a la vida de Manuel un vuelco radical.

Después de conocer a las 13.00h la actualidad en “La Lupa” con Ana Samboal y Raquel Caldas, los espectadores de TRECE podrán disfrutar del mejor cine. Empieza a las 14,45h con “Bombardero”. Producción italiana dirigida por Michele Lupo y protagonizada por grandes actores de los 80, entre los que destaca Bud Spencer. Bomber, un capitán de barco desempleado conoce a un entrenador de boxeadores que saber ver sus dotes y ambos ven la oportunidad de ganar mucho dinero.

Las aventuras continúan a las 16,35h con “Renegado Jim”. Enzo Barboni contó con el actor Terence Hill para dar vida al protagonista que ha pasado toda su vida viajando por el país u ganado dinero a base de estafas. Todo esto cambia cuando conoce a Moose, un convicto que le ofrecerá un llamativo trato.

Y a las 18,30h el western llega a TRECE con “La hora de las pistolas”. John Sturges dirige este clásico del oeste. El sheriff Wyatt Earn mata a dos hombres de la banda de Clanton y como represalia, este manda matar al hermano del agente de la ley. Earn quiere vengar el asesinato de su hermano y para ello contará con su amigo Doc Holliday.

La mejor información política, social y cultural la encuentras desde las 20,30h en “TRECE al día” con José Luis Pérez y María Ruiz.