Hoy en TRECE "Los duelistas" de Rydley Scott

Hoy jueves el cine de TRECE comienza, a partir de las 12:30h, con “Los duelistas”. Ridley Scott dirige la cinta laureada con el Premio BAFTA, el Premio David di Donatello al mejor director extranjero y en Cannes como Mejor Ópera Prima. Una adaptación de la novela de Joseph Conrad sobre las guerras napoleónicas con una gran acogida entre los críticos, y que supuso la puerta de entrada de Hollywood a un director que triunfaría poco después con títulos como “Allien” o “Gladiator”.

Para ir abriendo apetito, a las 14:45h, el mejor cine sigue en TRECE con “Tai Pan”, con Bryan Brown y Joan Chen bajo la dirección de Daryl Duke. Un noble inglés especializado en el comercio de opio intenta introducir su producto utilizando el puerto franco de Hong Kong.

Y a las 16:45h, no puedes perderte “El tesoro de los tiburones”. Cornel Wilde dirige, escribe, produce e interpreta esta cinta de aventuras en la que no falta la tensión y el suspense. Un grupo de hombres intenta localizar un barco español hundido en el Caribe. Jim, el patrón de los aventureros, descubre a través de unas cartas que no será tan fácil llegar hasta allí, pues la zona está repleta de tiburones.

La tarde de TRECE continúa con la retransmisión, a las 18:30h, de una del oeste: “La ley de la horca”. Bajo la dirección del grandioso Robert Wise, James Cagney da vida a un rudo ranchero de Wyoming que se dedica a la cría de caballos. Una joven a la que contrata le convence de que sus prácticas de tomarse la justicia por su mano son crueles e innecesarias.

La sesión de cine concluye a las 20:30h con otra del oeste y con Barbara Stanwyck y Ronald Reagan como protagonistas en “La reina de Montana”. La joven Sierra Nevada Jones hereda un rancho en el territorio de Montana. Tras morir su padre en el enfrentamiento contra unos indios, Sierra Nevada tiene que luchar para conservar una propiedad que ha sido de su familia durante generaciones. Para ello, contará con la ayuda de un policía, Farrell.

Desde las 22:30 h, “El Cascabel” con Ana Samboal analiza la última hora informativa.