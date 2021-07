Este miércoles, tarde de western con "La saga de Hemp Brown" en TRECE

A las 12:45 h podremos seguir disfrutando de “Don Matteo” el sacerdote detective de TRECE de lunes a viernes. Los espectadores podrán seguir las aventuras del párroco Matteo Minelli-Bondini, al que da vida el prolífico actor Terence Hill, en la serie que terminó siendo un fenómeno en Italia y en el resto de Europa. Además de sus tareas religiosas, la verdadera pasión de Matteo es ayudar al agente Nino Cechini a resolver las investigaciones sobre los delitos que se producen en la ciudad italiana de Gubbio, en la región de Umbría.

Y desde las 14.30h no te pierdas la última hora informativa en “Trece noticias mediodia”. Continuamos con “Abierto por Vaciones” emitido a las 15: 00h presentado por María Ruiz. Un breve programa que trae las noticias, eventos, estrenos y curiosidades más sorprendentes y divertidas del verano más esperado de nuestras vidas.

Además, los espectadores de la cadena podrán disfrutar a partir de las 15:10h del mejor cine. TRECE emite “Krakatoa, al este de Java “ es una película estadounidense de 1968 de aventuras dirigida por Bernard L. Kowalski y protagonizada por Maximilian Schell, Diane Baker,Rossano Brazzi, Brian Keith y Sal Mineo. Se desarrolla en 1883 donde el capitán Hanson (Maximilian Schell) del barco Batavia Queen es reclutado bajo amenaza para trasladar peligrosos convictos desde Anjer hacia la isla de Madura mientras prepara una expedición de buceo hacia las peligrosas aguas del Estrecho de la Sonda, contiguo a la isla de Krakatoa cuyo volcán está en fase eruptiva previa. La expedición busca un barco hundido en una tormenta, el SS Arianna que transportaba no solo perlas sino al pequeño Peter, hijo de Laura Travis (Diane Baker), una madre afligida que lo busca desesperadamente al saber de qué se puede producir un cataclismo en esa zona. El capitán Hanson sabiendo que corre graves riesgos para su barco y tripulación inicia el periplo bajo esas circunstancias adversas.

Y la sesión doble continúa a las 17:45 h con “El signo renegado” una película de 1951 dirigida por Hugo Fregonese y protagonizada por Ricardo Montalban, Cyd Charisse, J. Carrol Naish, Gilbert Roland, Andrea King, George Tobias, Antonio Moreno. Es un relato de aventuras situado en la California colonial, sobre libro de Johnston McCulley, el creador de El Zorro. El film se sostiene en una trama de espionaje bastante complejo, en el carisma de dos de los mayores astros latinos que tuvo Hollywood (Montalbán y Roland) y en la belleza de la gran Cyd Charisse, que además se luce con un extenso número de baile magníficamente puesto en escena por Fregonese. Alguien ha observado con justicia que, quizá por tratarse de protagonistas latinos, hay en el film un despliegue de machismo tan grande que el resultado es una curiosa tensión homoerótica entre Montalbán y Roland.

A las 19:10 h llega la sesión del cine del oeste en TRECE con “La saga de Hemp Brown ” una película de 1958. Dirigida por Richard Carlson y protagonizado por Rory Calhoun, Beverly Garland, John Larch, Russell Johnson, Fortunio Bonanova. El ex sargento Jeff Givens y su banda roban al Teniente Hemp Brown dinero del ejército. Brown tendrá que afrontar un consejo de guerra acusado de cobardía. Western de serie B dirigido por Richard Carlson, más conocido por su profesión de actor(''It Came from Outer Space''). El protagonista del film es Rory Calhoun que a pesar que los western en los que participa no son conocidos, Calhoun tuvo una larga trayectoria como actor en la que destaca ''Río sin retorno'' junto a Robert Mitchum i Marilyn Monroe. Aunque la cinta tiene un bajo presupuesto y un planteamiento pobre es, bajo un título olvidado, un buen entrenimiento para los seguidores del género.

A las 21:00 h llega a TRECE otrocapítulo de “Diario de un peregrino” aprovechando la aventura de seguir el Camino de Santiago este verano, emitiéndose de lunes a viernes. Una serie documental de 34 capítulos en los que un periodista de TRECE, Javier Escartín, recorrerá, etapa a etapa, el itinerario francés completo, el más popular de todos los que llegan hasta Santiago de Compostela, para sumar a su audiencia a un viaje por el lado más espiritual, humano y dinámico del Camino. Una aventura que deparará momentos inesperados y que la audiencia de TRECE podrá seguir día a día, sin artificios ni efectos especiales, con las zapatillas de un peregrino cargado de ilusión y pocos recursos más.