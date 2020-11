Betty Marchetti, la voz de los Papas en TRECE desde hace diez años

Betty ha traducido al español a Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en todas las retransmisiones de TRECE: “Mi primer recuerdo es traducir a Juan Pablo II en sus últimos años. Me pidieron traducir unos textos del Papa y me dijeron si me apetecía traducirle en directo”.

La traductora se ha sincerado sobre qué siente cuando realiza su trabajo: “Lo que el Papa dice en cada momento te toca el corazón y te ilumina por dentro. Esto me ha hecho pasar del sentimiento de una pasión por la Iglesia a implicarme con la vida, a ser coherente con la fe. A Benedicto XVI le escribí y le dije esto que me pasaba, y me contestó dándome su bendición y pidiéndome que siguiera dejando pasar esta luz a los demás”.

TRECE, diez años compretido contigo

TRECE celebra este mes de noviembre su décimo aniversario y cumple una década de información y servicio. La cadena ha demostrado ser una opción solvente y necesaria como oferta televisiva, una propuesta diferente que ha conseguido competir en el mercado audiovisual gracias a su particular carácter: una apuesta por la información, el entretenimiento familiar y saludable, la mejor cartelera y, sobre todo, sus valores basados en el humanismo cristiano y plasmados de manera evidente en su programación sociorreligiosa. A través de esta, los espacios de TRECE en salida permiten dar voz a aquellos que no la tienen.

Asimismo, la cadena no para de batir sus propios récords. TRECE cerró este octubre con el mejor dato de su historia al consolidarse como líder indiscutible en TDT con más 4,2 millones de personas que sintonizan a diario su programación.

