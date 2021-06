La historia real de “I will always love you” de 'El Guardaespaldas' con Whitney Houston y Kevin Costner

Este sábado, a las 14.50h, TRECE emite 'El Guardaespaldas'. Una película que, sin duda, dio al mundo una de las canciones que nos acompañan durante toda la vida, y “I will always love you” es una de ellas. Interpretada por la gran Whitney Houston, fue la banda sonora de esta cinta que entró directamente al top 10 de las comedias románticas de todos los tiempos. Por ello, a sus 29 años y cerca de cumplir las tres décadas, recordamos todos los entresijos de este mítico tema. Porque detrás de una gran canción, siempre o casi siempre suele haber una grandísima historia llena de luces, pero también con alguna sombra.

Whitney Houston Kevin Costner daban vida a Rachel Marron y Frank Farmer, la relación de una súper estrella y su guardaespaldas. Una época convulsa en la ficción que pudo tener continuidad en la vida real, porque sí que sonó con fuerza que los actores tuvieron un gran feeling en el set de rodaje. Sea como fuere, lo que está claro y se pudo demostrar con los años, es que su amistad sí que fue real y sincera, ya que ha perdurado en la historia y el actor ha hablado maravillas de Whitney tras su muerte.

Casi 30 años después, esta trama amorosa sigue siendo una de las películas más románticas de la historia con un final álgido con la interpretación de la artista del tema 'I will always love you', un amor grande y sincero, que no pudo tener su final feliz, aunque como dice la canción ''siempre se seguiré queriendo''.

En aquel momento, Costner ya era un gran actor, pero Houston sí que sorprendió por el talente en pantalla y con su nueva faceta. Además de grandes videoclip, verla en pantalla enamoró a los espectadores y le abrió un camino en el cine con películas románticas de éxito. De hecho, la fusión de ambos en escena provocó una magia única. En varias ocasiones, Costner habló sobre un detalle muy importante y es que le sorprendió que una estrella del nivel de fama y popularidad de Whitney, así como el poder y la influencia que ya tenía, tuviera esos problemas de autoestima. “La tenía que motivar, le dije lo guapa que estaba y era verdad, es la mujer mas bella que he visto y lo hacía realmente bien'', reiteró Kevin en varias entrevistas de la época.

¿Por qué ellos?

La película fue dirigida en 1992 por Mick Jackson, y la decisión de elegir quien iba interpretar a los protagonistas fue fundamental como era evidente ya que de ellos partía toda la trama, pero que surgieran sus nombres no fue casualidad. La decisión tomada para repartir los guiones a Kevin Costner, uno de los actores mas míticos hoy y que ya despuntaba en la época, y Whitney Houston, una de las mujeres del momento, hicieron que los engranjes encajaran a la perfección y lo vieran claro. ''Son feelings y con ellos se tuvieron todos'', dijo Mick. Por aquel momento no era habitual ver a artistas de su nivel en pantalla, fue un riesgo que tuvo la mejor de las acogidas. ''Fue como una ruleta de la fortuna y Houston nos hizo ganadores'', reseñó el director.

¿QUÉ LES HIZO SER UNA DE LAS PAREJAS DE FICCIÓN MÁS POTENTES DE LA HISTORIA DEL CINE?

En febrero de 2012, llegó una de las noticias más tristes de la música. Whitney había muerto. La reina del pop durante tantos años había fallecido y el mundo de la música lloraba su muerte. En el funeral de la estrella, Kevin Costner, su mejor amigo y fiel compañero, quiso hablar sobre la cantante y abrió su corazón a miles de personas, “la he querido siempre y siempre la seguiré queriendo”, dijo. Unas palabras que removieron sentimientos, ya que Costner quiso mandarle un mensaje con el título de la canción que marcó sus vidas, “I will always love you”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ahora, una de las anécdotas más llamativas que aún hoy sorprende, es que con el tiempo se ha podido conocer que este mítico tema, “I will always love you”, no iba a formar parte de la banda sonora de la película, ni lo iban a incluir en el filme. Y es que, la canción había salido anteriormente en una película de Martin Scorsese para la película 'Alicia ya no vive aquí'en 1974, y Kevin Costner no vio sentido reciclar la canción. A pesar de esto, Costner y su secretaria escucharon a Houston cantarla en su camerino y se quedaron con la boca abierta. Otro detalle que se confunde tiene que ver con la composición de la canción. Fue la estrella del country, Dolly Parton quien compuso la canción, autora de la música tanto como de la letra. De ahí, que en un momento de la película en el que Rachel y Frank bailan en un bar ''hicieran una parodia interna con este momento confuso de escuchar el tema cantado por otros, antes del momento épico de Houston en el cierre de la película''.

Otro de los datos es que había un plan A, antes que ellos, Steve McQueen y Diana Ross iban a ser Rachel y Frank. Sin embargo, la pareja de ficción que vieron en Whitney Houston Kevin Costner superó todas las expectativas y fue todo a una carta.